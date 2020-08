Awaria "Czajki": Do Wisły wpada ok. 3 metrów sześciennych ścieków na sekundę

"Ścieki leją się do Wisły tak samo, jak podczas pierwszej awarii kolektorów przesyłających nieczystości do oczyszczalni "Czajka" - napisał na Twitterze w sobotę 29 sierpnia wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Dodał, że do rzeki w wyniku kolejnej awarii wpada obecnie ok. 3 metrów sześciennych na sekundę".

Ozdoba poinformował ponadto, że ścieki wpadają do rzeki kolektorem przy ulicy Farysa. We wpisie oznaczył Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), któremu polecił pilne sprawdzenie sytuacji związanej z awarią.

Jak wskazał wiceminister klimatu we wcześniejszym wpisie, inspektorzy z Mazowieckiego Wojewódzkiego IOŚ oraz z Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ po uzyskaniu zgłoszenia z Centrum Zarządzania Kryzysowego niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia.

O kolejnej awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków "Czajka" poinformował w sobotę na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W kolejnym wpisie potwierdził, że w związku z awarią prowadzony jest zrzut ścieków do Wisły. Wcześniej o tym, że ścieki trafiają do Wisły, informował na Twitterze wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Trzaskowski zapewnił m.in., że w związku z awarią powiadomiono właściwe służby oraz że powołał sztab kryzysowy. Zapowiedział ponadto, że po ustaleniach, władze stolicy poinformują o skali problemu i podejmowanych działaniach.

Zaproszenia na sztab nie otrzymały Wody Polskie, o czym mówił na sobotniej konferencji prezes spółki Przemysław Daca. MPWiK zwróciło się jednak do niego o udostępnienie specjalistycznego sprzętu oraz dokumentacji dotyczącej przesyłu awaryjnym bypass-em, którym ścieki płynęły do oczyszczalni w czasie zeszłorocznej awarii. Daca zaprosił miejską spółkę do rozmów w tej sprawie.

Prezydent Warszawy zapewnił mieszkańców na Twitterze, że awaria nie ma wpływu na jakość dostarczanej im wody. "Uruchomiliśmy też codzienne badanie wody w Wiśle na odcinku warszawskim oraz Warszawa - Płock. Wyniki badań będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej MPWiK oraz w mediach społecznościowych spółki" - poinformował prezydent stolicy.