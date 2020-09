Pomorski Sanepid poinformował w niedzielę (6 września), że badanie wody pobranej dwa dni wcześniej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej wykazało, iż jej jakość odpowiada wymaganiom sanitarnym. Badanie miało związek ze zrzutem do rzeki ścieków po awarii sieci warszawskiej oczyszczalni "Czajka".

O wynikach badania próbek wody Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował w niedzielę (6 września) na swojej stronie internetowej.

Pierwsza fala ścieków w Zatoce Gdańskiej

W zamieszczonym tam komunikacie sanepid wyjaśnił, że analiza dotyczyła próbek pobranych w piątek, czyli w dniu, w którym do ujściowego odcinka Wisły, a tym samym do Zatoki Gdańskiej, dotarła pierwsza fala ścieków płynących rzeką z Warszawy.

Sanepid poinformował w komunikacie, że badano próbki pobrane z Zatoki w rejonie gdańskiego Świbna oraz Mikoszewa, czyli w punktach leżących na wysokości dwóch przeciwległych brzegów Wisły.

W komunikacie wyjaśniono, że badania wykazały, iż jakość wody "w badanym zakresie, tj. obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli".

Próbki pobierane codziennie

Sanepid przypomniał, że w związku z awarią sieci przesyłającej ścieki do warszawskiej "Czajki" próbki wody we wspomnianych dwóch punktach Zatoki Gdańskiej pobierane są codziennie.



"W przypadku pogorszenia jakości wody w wyżej wymienionych kąpieliskach, wydany zostanie stosowny komunikat" - podkreśliły służby.





Apel o unikanie kontaktu z wodą

Wcześniej sanepid informował, że na terenie województwa pomorskiego "brak jest ujęć wody potencjalnie narażonych na zanieczyszczenie" w związku z awarią w warszawskiej oczyszczalni.

Służby apelowały jednocześnie o unikanie kontaktu z wodą z Zatoki Gdańskiej i Wisły. Ostrzeżenie kierowano zwłaszcza do osób uprawiających sporty wodne, wędkarzy, rolników pobierających wodę z Wisły do pojenia zwierząt i do nawadniania upraw.

Awaria "Czajki"

Do awarii rurociągu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" doszło w sobotę, 29 sierpnia. W jej efekcie nieczystości - poddane ozonowaniu i oczyszczane mechanicznie - są zrzucane do Wisły.

Obecnie na obu brzegach Wisły, w okolicy mostu Marii Skłodowskiej-Curie, kontynuowane są prace przygotowawcze do budowy tymczasowego rurociągu, którym popłyną nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka.

Poprzednia awaria układu przesyłowego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni "Czajka" miała miejsce rok temu. W jej efekcie nieczystości także były zrzucane do Wisły.