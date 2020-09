- Na prośbę prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na Wiśle wybudowany zostanie most pontonowy, który doprowadzi rurociąg do oczyszczalni ścieków "Czajka" - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk po wtorkowym (31 sierpnia) posiedzeniu sztabu kryzysowego poświęconego awarii w "Czajce".

Zdjęcie Pęknięta rura w oczyszczani ścieków "Czajka" /Jakub Kaminskii /East News

Szef KPRM przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o udzieleniu Warszawie pomocy w związku z awarią rurociągu odprowadzającego ścieki do "Czajki". - Dzisiaj spotkaliśmy się w grupie ministrów i przedstawicieli różnych instytucji odpowiedzialnych za te obszary, które są dotknięte awaarią, żeby przedyskutować i dookreślić zakres tej pomocy - zaznaczył Dworczyk.

Zgodnie z ustaleniami spotkania, wojsko ma wybudować most pontonowy, który będzie podtrzymywać alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki do "Czajki". - Tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej ten proces będzie oczywiście w sposób naturalny koordynowało, przy czym miasto musi najpierw dopełnić formalności, związane z uzyskaniem stosownych zgód, od momentu uzyskania tych formalności w ciągu trzech dni polskie siły zbrojne są gotowe rozpocząć stawianie takiego mostu - wyjaśnił Dworczyk.

Szef KPRM zaznaczył, że most pontonowy, ze względu na warunki atmosferyczne, będzie mógł funkcjonować mniej więcej do połowy listopada.

Dworczyk poinformował ponadto, że miastu przekazana zostanie dokumentacja oraz elementy, które użyto w zeszłym roku do budowy mostu pontonowego przy okazji poprzedniej awarii rurociągu. Dodał, że do dyspozycji miasta będą też eksperci, inżynierowie, którzy nadzorowali i planowali tamta budowę.

- To, co należy podkreślić, to to, że zarówno koszty związane ze stawianiem mostu pontonowego, jak i oczywiście koszty rur, dokumentacji, (...) i utrzymanie później tej instalacji, to są koszty, które będzie musiało pokryć miasto stołeczne Warszawa - powiedział szef kancelarii premiera.

- Zaprosiłem pana prezydenta Trzaskowskiego dziś po południu, żeby przekazać mu szczegółowe informacje, ustalić właśnie szczegóły i stosowne służby już wejdą w roboczy kontakt czy rozwiną ten kontakt z przedstawicielami miasta - poinformował Dworczyk.

Doprecyzował, że do spotkania ma dojść około godziny 16 w kancelarii premiera.