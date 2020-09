Awaria "Czajki". Prezes Wód Polskich: Jedna nitka rurociągu pod dnem Wisły to za mało

Jedna nitka rurociągu, którą pod dnem Wisły mają być przesyłane nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" będzie miała zbyt niską wydajność. Część nieoczyszczonych ścieków trafi do Wisły – ocenił prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca.

Zdjęcie Przemysław Daca /Michal Dyjuk /Agencja FORUM

Daca przypomniał na Twitterze, że stołeczne MPWiK zamierza do końca listopada wybudować jedną nitkę kolektora pod dnem Wisły. "Jedna rura to średni przesył 140 000 m sześc. ścieków dziennie".

Reklama

W jego ocenie taki system przesyłowy będzie niewydolny, gdyż w lewobrzeżnej Warszawie dzienna produkcja cieków jest dużo większa.

Zwrócił uwagę, że w czasie, kiedy trawa awaria pompy tłoczącej nieczystości do tymczasowego kolektora i ścieki są odprowadzane tylko jednym rurociągiem, w niedzielę do Wisły MPWiK zrzuciło 310 000 m sześc. nieczystości.

Czytaj też: Ścieki znów płyną do Wisły

Daca nie ma wątpliwości, że to, co nie zmieści się w nowym rurociągu pod dnem rzeki, trafi do rzeki. "Jedna rura to wielki błąd" - oceniła szef Wód Polskich.

W ubiegłym tygodniu Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. umowę na zaprojektowanie i wykonanie instalacji do transferu ścieków, łączącej obiekty na zakładzie "Farysa" i "Świderska". Według informacji prezesa Wód Polskich, prace nad przewiertem trwają. Ustalana jest lokalizacja pompowni i przewiertu.

Do momentu zatrzymania awaryjnego zrzutu nieoczyszczonych ścieków do Wisły w związku z kolejną awarią systemu przesyłającego ścieki do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie, w okresie od 29 sierpnia do 22 września do Wisły dostało się ponad 5 mld litrów ścieków.