W piątek rozpocznie się procedura przekierowania awaryjnego przepompowywania ścieków do naprawionego kolektora ściekowego prowadzącego do Czajki - poinformowały w środę Wody Polskie. W trakcie akcji ścieki będą jednak trafiały do Wisły.

Rzecznik podkreślił, że Wody Polskie otrzymały informację o udanych próbach naprawionej instalacji od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

"Zgodnie z ustaleniami służb ochrony środowiska - RDOŚ (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) i WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska) w Warszawie - w celu zminimalizowania negatywnych skutków operacji, przepięcie zaplanowano na najbliższy piątek, 15 listopada w godzinach wieczornych. W weekend spada ilość ścieków, które odprowadzane są awaryjnym bypassem do kolektora zrzutowego i oczyszczalni 'Czajka'. Na wniosek MPWiK, Wody Polskie rozpoczną demontaż króćców z otworu zrzutni. Operacja powinna zostać zakończona z 16 na 17 listopada" - przekazał przedstawiciel Wód Polskich.

Rzecznik przypomniał, że ścieki awaryjne są przepompowywane od 66 dni. W tym czasie przepompowano 13 mln metrów sześciennych nieczystości.

Przebieg akcji

"Żeby umożliwić przesył ścieków naprawionym kolektorem pod dnem Wisły, należy odblokować światło kanału, w którym znajduje się rura zrzutowa. Przez kilkanaście godzin trwania operacji przepięcia, będzie prowadzony zrzut do Wisły. Działania te będą prowadzone w weekend, czyli w czasie zmniejszonego zrzutu ścieków bytowych z części dzielnic lewobrzeżnej Warszawy obsługiwanych przez 'Czajkę'. W weekend spada również zanieczyszczeń przemysłowych i medycznych. Pozwoli to zminimalizować potencjalne zanieczyszczenie wód Wisły. Niezwłocznie po rozpoczęciu pompowania naprawionym kolektorem, Wody Polskie rozpoczną demontaż awaryjnego bypassu" - wyjaśnił Kieruzel.

Dodał, że pierwszą częścią operacji będzie usunięcie urządzeń mechanicznych przez operatorów pomp. Następnie demontowane będą rury na moście pontonowym oraz sam most. Wody Polskie wskazały, że następnym krokiem będzie rozebranie dwóch kilometrów rurociągu naziemnego, czerpni, oświetlenia obiektu i innych urządzeń. Plan obejmuje również m.in. odtworzenie ścieżki rowerowej.

Ostatni etap na wiosnę

"Ostatni etap prac wykonany zostanie wiosną przyszłego roku. Zostaną wykonane nasadzenia roślinności, prowadzone pod nadzorem przyrodniczym, w miejscach, z których została usunięta na potrzeby budowy i funkcjonowania awaryjnego bypassu" - podsumował rzecznik Wód Polskich.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w środę, że zakończone zostały próby szczelności kolektorów pod dnem Wisły, a układ przesyłowy pomyślnie przeszedł próby ciśnieniowe.

Pod koniec sierpnia doszło do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka". W efekcie nieczystości były zrzucane do Wisły. W reakcji na awarię premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy są przepompowywane "Czajka".