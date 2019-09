Awaria w zakładzie głównym PKN Orlen w Płocku

Na instalacji olefin w głównym zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku (Mazowieckie) doszło do awaryjnego wyłączenia jednej ze sprężarek. Trwa stabilizacja procesu na tej instalacji. Proces spalania odbywa się pod kontrolą służb - podała spółka.

Jak zaznaczył PKN Orlen w informacji, proces spalania, któremu towarzyszy widoczny na pochodni komina płomień i ciemny dym, "nie ma wpływu na zdrowie czy środowisko" - poinformował płocki koncern.

"Na instalacji olefin doszło do awaryjnego wyłączenia jednej sprężarki, co skutkuje spalaniem na pochodni obok olefin - płomień i ciemny dym. Trwa stabilizacja procesu na tej instalacji. Proces spalania pod kontrolą służb" - wyjaśniła spółka. Jak dodała, "widoczna nad zakładem paląca się pochodnia jest efektem włączenia się systemu bezpieczeństwa na instalacji olefin".

"Przyczyną jest nieplanowane zakłócenie w procesie produkcji" - podał PKN Orlen.

Instalacja olefin w zakładzie głównym PKN Orlen w Płocku, największym tego typu kompleksie rafineryjno-petrochemicznym w Polsce, wytwarza etylen i propylen, służące do produkcji tworzyw sztucznych. Została oddana do użytku w latach 80. XX wieku. W 1994 r. doszło tam do awarii, w wyniku której konieczny był remont, zakończony rok później.

W latach 2002-05 instalacja olefin płockiego koncernu została modernizowana, dzięki czemu podwojono tam produkcję etylenu i propylenu. Obecnie to jeden z największych tego typu obiektów produkcyjnych w Europie.

