​Koszt zakupów dla rodziny wzrósł o 11 proc. - wynika z badania przeprowadzonego przez Agencję Badania Rynku SESTA na zlecenie "Gazety Wyborczej" i serwisu agencyjnego MondayNews. Wśród badanych grup dla rodzin zakupy podrożały najbardziej.

Agencja swoje badanie oparła na kosztach przykładowego koszyka w trakcie jednych zakupów. Jego ustalona zawartość była różna dla każdej z trzech wyodrębnionych grup: rodzin, singli (bez dzieci) i seniorów. Badacze wybrali stały zestaw produktów do każdego koszyka, których ceny sprawdzali dwa razy w miesiącu od lipca 2017 roku do końca sierpnia 2019.

Pod uwagę zostały wzięte sklepy Biedronka, Lidl, Aldi oraz Netto, czyli dyskonty. "Jako główne miejsce zakupów wskazuje na nie zdecydowana większość konsumentów" - tłumaczy taką decyzję market research consultant w ABR SESTA dr Paweł Jurowczyk. Jak pisze "Wyborcza", do dyskontów trafia ponad jedna trzecia wydanych w Polsce na żywność pieniędzy.

Jak pokazuje badanie, w ciągu dwóch lat najbardziej podrożały zakupy dla rodziny - o 11 proc. W 2017 roku za ten sam zestaw produktów musiała ona zapłacić 162,25 złotych, a w 2019 - 180,11.

Single za swoje zakupy w 2019 roku muszą płacić o 7 proc. więcej niż dwa lata wcześniej. Zamiast 89,66 złotych - 95,71.

Chociaż w przypadku seniorów odnotowano najmniejszy wzrost kosztów (5 proc.), wciąż wydają oni więcej niż single. W 2017 roku było to 98,81 złotych, teraz - 104,04.

Oczywiście w poszczególnych przypadkach ten wzrost może być różny w zależności od tego, jakie produkty znajdą się w koszyku danego konsumenta.

Autor tekstu wskazuje, że pomimo największego wzrostu kosztów dla rodziny, to na portfelach singli odbija się on najbardziej. Jak tłumaczy, dzieje się tak, ponieważ nie otrzymują oni żadnego rządowego wsparcia, w przeciwieństwie do rodzin i seniorów. Singli nie dotyczy bowiem 500+ ani 13. emerytura.



