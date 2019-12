​Beata Kempa: Jest zlecenie również na mnie

"NIK to organ konstytucyjny i nie wolno go wykorzystywać do brutalnej walki politycznej. Dostałam sygnały, że są już kolejne zlecenia. Między innymi na mnie" - powiedziała na antenie TVP Info Beata Kempa. Europosłanka PiS odniosła się w ten sposób do raportu NIK - krytycznego dla programu "Praca dla więźniów", realizowanego niegdyś przez Patryka Jakiego.

Zdjęcie Beata Kempa /Krzysztof Kaniewski /Reporter

Przypomnijmy, Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, w którym stwierdza liczne nieprawidłowości w programie "Praca dla więźniów". W wyniku kontroli, NIK skierowała do prokuratury aż 15 zawiadomień. "Praca dla więźniów" to projekt realizowany przez byłego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego.

Reklama

Krytyczny raport NIK pojawił się w momencie, w którym prezes Izby Marian Banaś mierzy się z wieloma oskarżeniami pod swoim adresem. Obóz władzy utrzymuje, że wspomniany raport to odwet Banasia.

"Jestem oburzona atakiem Mariana Banasia na Patryka Jakiego" - skomentowała Beata Kempa w TVP Info.

"NIK to zbyt poważny organ konstytucyjny, nie można go wykorzystywać do prymitywnej, brutalnej walki politycznej. Przestrzegam przed tym. Wiem, że są kolejne zlecenia, wczoraj dostałam taki sygnał. Przekonacie się państwo, prawdopodobnie dotyczy to także mojej osoby" - dodała europosłanka.