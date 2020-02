Paweł Kukiz, to antysystemowiec, który stał się żałosnym cieniem partyjnego Kosiniaka-Kamysza - w ten sposób europosłanka PiS Beata Mazurek skomentowała we wtorek wypowiedź Kukiza o prezydencie Andrzeju Dudzie.

Zdjęcie Beata Mazurek krytykuje Pawła Kukiza /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

We wtorek na antenie Radia Zet lider Kukiz'15 Paweł Kukiz został zapytany, czy prezydent powinien zawetować nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia.

"Prezydent Andrzej Duda powinien był w momencie, kiedy ustawa została uchwalona podnieść larum, głośno krzyknąć 'nie pozwalam', weto. Nigdy nie podpiszę takiej ustawy. To, co zrobi teraz, to będzie tylko i wyłącznie kalkulacja" - powiedział Kukiz. "To, że nie krzyknął - 'dwa mld zł na telewizję, to zbrodnia na społeczeństwie', to świadczy o tym, że jest człowiekiem o małej etyce"- powiedział Kukiz.

"Prostacki atak labilnego emocjonalnie Kukiza na PAD. Tym razem, chyba nie jest to przypadek kompromitującego upojnego piątku. Antysystemowiec stał się żałosnym cieniem partyjnego Kosiniaka-Kamysza. Upadek człowieka, któremu zaufało wielu Polaków. Przykre" - napisała Mazurek na Twitterze.