"Strajk w czasie egzaminów uderza w uczniów; szef ZNP Sławomir Broniarz jest głuchy na te argumenty, a w mediach przesądza o strajku przed rozmowami" - napisała na Twitterze wicepremier Beata Szydło. Jak dodała, nie pomaga to w porozumieniu, którego chce rząd.

W niedzielę o godz. 19 w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie będą kontynuowane rozmowy strony rządowej z nauczycielskimi związkami zawodowymi dot. sytuacji w oświacie.

Broniarz powiedział w rozmowie z TVN24, że na ten moment nie ma przesłanek do rezygnacji ze strajku. "Formalnie strajk został ogłoszony przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i tylko związek jest władny to powstrzymać. Ale w momencie, w którym rozmawiamy nie ma żadnych przesłanek, żadnych okoliczności, żadnych informacji, które dawałyby nam powód w ogóle do rozpatrywania tego elementu" - powiedział.

