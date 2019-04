"Dobrze, że strajk nauczycieli został zawieszony. Szkoda, że dopiero teraz" - powiedziała w piątek wicepremier ds. społecznych Beata Szydło. Wicepremier była też pytana w Radiu Zet o słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, że formuła oświatowego okrągłego stołu "nie jest najszczęśliwsza".

Zdjęcie Beata Szydło /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz poinformował w czwartek, że od soboty, 27 kwietnia, od godz. 6, ZNP zawiesza ogólnopolski strajk, ale go nie kończy. "Panie premierze Morawiecki, dajemy panu czas do września. Czekamy na konkretne rozwiązania z pana strony" - powiedział Broniarz.

Reklama

Szydło w rozmowie z Radiem Zet podkreśliła, że po ogłoszeniu zawieszenia strajku przez ZNP rząd "nie odtrąbił sukcesu". "Dobrze, że ten strajk został zawieszony. Szkoda, że dopiero teraz" - zaznaczyła.

Na pytanie, czy w związku ze strajkiem zostanie przedłużony rok szkolny, wicepremier odpowiedziała, że nie ma takich planów. Nawiązując do zapowiedzi wznowienia strajku we wrześniu, wskazała, że to "sporo czasu" na znalezienie rozwiązania. "To jest kilka miesięcy, żeby znaleźć kompromis między stroną społeczną a rządem" - powiedziała.

Szydło zapewniła, że głęboko wierzy w znalezienie dobrych rozwiązań w wyniku rozmów przy tzw. okrągłym stole edukacyjnym. "Mam nadzieję, że do tego okrągłego stołu przystąpią też partnerzy społeczni" - podkreśliła.

Jak zaznaczyła, rządowa inicjatywa rozmów przy okrągłym stole jest krytykowana, zanim się rozpoczęła. "Jeżeli ktoś podaje w wątpliwość sens inicjatywy, która jeszcze nie wystartowała, to ja się zaczynam zastanawiać, jakie ma intencje. Wszystko można skrytykować" - dodała.

Szydło zapewniła, że rząd próbuje znaleźć rozwiązanie sytuacji. "Zaprosiliśmy do okrągłego stołu partnerów nie tylko społecznych, nie tylko związki zawodowe, ale dużo szerzej" - dodała. Wyjaśniła też, że rozmowy okrągłego stołu odbędą się na Stadionie Narodowym, a nie w Radzie Dialogu Społecznego, ponieważ - jak mówiła - "RDS to jest wąskie grono". "My mówimy o tym, że trzeba rozmawiać o oświacie dużo szerzej" - powiedziała.

Szydło odniosła się także do zapowiedzi prezesa ZNP na temat zorganizowania w czerwcu przez związek "prawdziwego edukacyjnego okrągłego stołu". Broniarz poinformował, że ZNP chciałby prowadzić dialog pod auspicjami prezydenta Andrzeja Dudy.

"Niepotrzebnie pan Broniarz próbuje się ścigać na takie pomysły" - oceniła Szydło. Jej zdaniem, po ostatnich doświadczeniach należy wspólnie szukać porozumienia. "Pan Broniarz za wszelką cenę próbuje zachować twarz i szuka swojego rozwiązania po to, żeby pokazać, że jednak jest w kontrze do rządu" - podkreśliła.

W piątek na Stadionie PGE Narodowym ma się odbyć okrągły stół w sprawie oświaty. Premier Mateusz Morawiecki do udziału w nim zaprosił rodziców, ekspertów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, związkowców i opozycję. ZNP, FZZ i większość organizacji pracodawców zapowiedziało, że nie weźmie udziału w tej inicjatywie. Przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" zadeklarowało udział w obradach w charakterze obserwatorów.

Prezydent Andrzej Duda oceniał, że formuła okrągłego stołu "nie jest najszczęśliwsza". Beata Szydło została poproszona o odniesienie się do tych słów. "Pan prezydent będzie mieć swoich reprezentantów przy okrągłym stole" - podkreśliła. "Czyli w ogóle się pani do tego nie odniesie, do tej wypowiedzi pana prezydenta, rozumiem, tak?" - pytała dziennikarka. Beata Szydło nie zareagowała.