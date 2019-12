"Nie prowadzimy żadnych prac dotyczących zmian w wypłatach zasiłków chorobowych" - zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W środę "Super Express" podał, że ministerstwo przygotowuje projekt utrudniający przechodzenie z jednego zwolnienia lekarskiego na nowe.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / fot. Krystyna Blatkiewicz /Reporter

"Super Express" napisał, że w MRPiPS przygotowywany jest projekt utrudniający przechodzenie z jednego zwolnienia lekarskiego na kolejne. Gazeta podała, że planowane jest także wprowadzenie okresów wyczekiwania dla kobiet, które zechcą skorzystać z zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego.

Doniesieniom dziennika zaprzecza ministerstwo rodziny.

"W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami nt. zmian w zakresie wypłaty zasiłków chorobowych informujemy, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie" - zapewnił resort we wpisie na Twitterze.

"SE" w swoim artykule powołał się na informacje przekazane przez wiceministra Leszka Skibę w odpowiedzi na interpelację posłanki Joanny Muchy (KO) w poprzedniej kadencji Sejmu.

W piśmie datowanym na 15 października br. wiceszef MF podał, że zgodnie z tegoroczną aktualizacją Programu Konwergencji, planowane jest wprowadzenie od 2020 r. tzw. okresu wyczekiwania w odniesieniu do zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego oraz ustalenie okresu wyczekiwania na zasiłki (90 dni dla ubezpieczonych obowiązkowo, 180 dni dla ubezpieczonych dobrowolnie).

Ponadto - jak informował wiceminister Skiba - wprowadzona miała być zasada, zgodnie z którą powstanie prawa do nowego okresu zasiłkowego następuje tylko w przypadku, gdy ponowne zachorowanie nastąpi po upływie 90 dni od zakończenia poprzedniej niezdolności do pracy (niezależnie od tego, czy ponowne zachorowanie spowodowane jest tą samą, czy inną przyczyną niezdolności do pracy).