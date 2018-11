Będą zmiany w rządzie. "To decyzja kierownictwa PiS"

Decyzja o zmianach w rządzie nie zapadła, ale one muszą nastąpić - ocenił w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk pytany o rekonstrukcję rządu w związku z kandydowaniem niektórych ministrów do PE. To decyzja kierownictwa PiS i premiera - dodał.

Zdjęcie "Zmiany w rządzie to decyzja kierownictwa PiS, w tym premiera" /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Szef KPRM w poniedziałek był pytany w TVN24 o ewentualne zmiany w rządzie związane z kandydowaniem do Parlamentu Europejskiego m.in. wicepremier Beaty Szydło i minister ds. pomocy humanitarnej Beaty Kempy.

"O zmianach w rządzie na pewno będzie informował premier, gdyby do nich miało dojść. One muszą nastąpić. Bo rzeczywiście te osoby, które pan wymienił oraz inne myślą o Parlamencie Europejskim" - powiedział Dworczyk, dodając, że zmiany nastąpią przed kampanią wyborczą do PE.

"Ale nie znam dokładnej daty. Decyzja nie zapadła, to decyzja kierownictwa PiS, w tym premiera" - dodał szef KPRM.

W ubiegłym tygodniu wicepremier Beata Szydło poinformowała, że bierze pod uwagę start do europarlamentu. "Wielokrotnie mówiłam i podtrzymam to i teraz, że taka propozycja się pojawiła i jest to propozycja, którą bardzo poważnie biorę pod uwagę" - powiedziała Szydło.