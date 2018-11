Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji, który przewiduje dostosowanie "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa" do wzrastającej liczby etatów w tych służbach.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że we wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt noweli dotyczącej "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego.

Jakie przyniesie zmiany?

"Zmiana ustawy polega na dostosowaniu programu do liczby etatów, która ostatnio wzrosła w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa. Konieczność nowelizacji ustawy wynika ze zwiększenia liczby tzw. etatów kalkulacyjnych funkcjonariuszy w latach 2017-2018. We wszystkich służbach mundurowych ich liczba wzrośnie o 2 640." - podał CIR.

Z rządowego komunikatu wynika, że w Policji odnotowano wzrost o 1 tys. etatów, co daje łącznie 103 370 etatów. W Straży Granicznej zatrudnienie od ubiegłego roku wzrosło o 700 etatów (w sumie 16 053 etatów kalkulacyjnych), w Państwowej Straży Pożarnej o 490 etatów (30 995 etatów kalkulacyjnych), w Służbie Ochrony Państwa o 450 etatów (w sumie 2660 etatów kalkulacyjnych).

Wydatki idące z nowelizacją

Wpisanie do programu modernizacji nowej liczby tzw. etatów kalkulacyjnych jest istotne, bo wcześniejszy stan zatrudnienia ustalano w 2016 toku. Zmiana ta będzie miała - jak informuje CIR - bezpośredni wpływ na środki na podwyżki dla funkcjonariuszy. Konieczne było dostosowanie uposażeń funkcjonariuszy do liczby dodatkowych etatów. Wielkość środków koniecznych na podwyżki od 1 stycznia 2019 roku została uaktualniona o 2640 etatów.

Z wyliczeń resortu wynika, że w 2019 r. i 2020 r. dodatkowe wydatki na podwyżki wyniosą ok. 22,2 mln zł. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację programu wzrośnie o 91,4 mln zł do ok. 18 mld zł.

"Ta zmiana nie wywoła dodatkowych skutków dla budżetu państwa, gdyż środki te były wcześniej zarezerwowane w ustawach budżetowych na poprzedni i ten rok" - zapewnia CIR.