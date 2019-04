Krystyna Skowrońska zapowiedziała w piątek, że złoży wniosek do sejmowej Komisji Etyki Poselskiej przeciw Beacie Mazurek (PiS) w związku ze słowami, jakie posłanka PiS skierowała w nocy w Sejmie wobec niej. Podczas nocnych obrad Sejmu Skowrońska z mównicy sejmowej protestowała przeciw sposobowi prowadzenia obrad przez Mazurek.

"Pani różnie traktuje posłów PiS i innych" - powiedziała posłanka PO-KO.



"Mam dużo cierpliwości dla pani, szczególnie dla takich blondynek jak pani" - skomentowała ten zarzut prowadząca obrady wicemarszałek Sejmu.

"Wczoraj padły słowa w stosunku do mnie jako blondynki obraźliwe. Czy PiS wszystkie blondynki tak traktuje, swoje koleżanki w klubie również?" - mówiła w piątek dziennikarzom Skowrońska. "To są słowa skandaliczne i w tym zakresie cieszę się z solidarności kolegów, będę składała wniosek do komisji etyki, takie słowa nie powinny paść" - podkreśliła.

Nawiązując do bezpośredniego powodu zatargu z Mazurek przekonywała, że "czas dzielony na wystąpienia posłów koalicji i opozycji powinien być dzielony jednakowo".

Skowrońska zaznaczyła, że oczekuje od wicemarszałek Sejmu przeprosin. "W imieniu własnym, pełnionego mandatu, ale również wszystkich kobiet. Nie mogą być kobiety obrażane. To jest żenujące, że w tym przypadku pani (wice)marszałek okazała się damskim bokserem" - powiedziała Skowrońska.