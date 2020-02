"Z informacji prokuratury w Antwerpii wynika że to matka Ibrahima złamała prawo, wywożąc go do Polski. Belgijski sąd rodzinny w październiku 2018 r. wydał wyrok, na mocy którego dziecko miało zostać w Belgii z ojcem, a nie z matką w Polsce" - informuje Polsat News.

"W świetle przekazanych przez Polsat News informacji, jestem gotowy wystąpić do belgijskiego ministra sprawiedliwości o informację, co w tej sprawie działo się w tym kraju" - powiedział w rozmowie z Polsat News wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Wcześniej korespondentka Polsat News Dorota Bawołek dowiedziała się, że w prokuraturze w Antwerpii, że ojciec dziecka był karany z przemoc, w tym przemoc domową.





10-letni Ibrahim został porwany w Gdyni, przy ul. Ledóchowskiego w niedzielę ok. godz. 21. po 10. urodzinach chłopca, obchodzonych u dziadków. Rodzina powiadomiła policję krótko po zdarzeniu. W poniedziałek o godz. 6.45 ruszyła procedura Child Alert.



Porywaczem jest ojciec dziecka, obywatel Maroka - Azeddine Oudriss.

"Wszystko wskazuje na to, że mojego syna nie ma już w Polsce" - powiedziała pani Karolina, matka 10-letniego Ibrahima. Dodała, że miała kontakt z synem po porwaniu.



Matka dziecka powiedziała dziennikarzom na komisariacie w Gdyni, że policjanci od godz. 21 w niedzielę "nie zrobili nic", oraz że informacji na temat uprowadzenia dziecka rano nie miała też belgijska policja. Według niej, właśnie do Belgii mógł udać się mężczyzna z dzieckiem.