​Belka nazwał Szydło "niemotą". Była premier odpowiada

"Pan Belka, z miną wszystkowiedzącego mędrca, raczył się zadumać i wypowiedzieć na mój temat. Nie oczekuję przeprosin. Przypomnę jednak pewien fakt" - napisała na Twitterze była premier Beata Szydło.

Zdjęcie Beata Szydło /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Przypomnieniem, jakie Szydło zaserwowała Belce jest artykuł o tym, że za czasów rządów Szydło, PiS proponowało kandydaturę Marka Belki na prezesa Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju.

Jest to odpowiedź na środowe słowa Marka Belki, jakie wypowiedział w wywiadzie dla portalu gazeta.pl. W komentarzu na ogłoszone przez PiS listy do Parlamentu Europejskiego, na których znalazła się Beata Szydło oznajmił: "Jak ktoś jest, że tak powiem niemota, to przepraszam, ale tam (w PE - przyp. red.) jego użyteczność jest minimalna".