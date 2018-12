Trzy osoby doznały poważnych urazów podczas zjazdu nocą na popularnych „jabłuszkach” - podkładkach do zjeżdżania - po dawnej trasie wyciągu orczykowego w rejonie Suchego w Szczyrku. Wpadli ze sporą prędkością na drzewo – powiadomili w sobotę ratownicy GOPR.

Zdjęcie GOPR w akcji, zdj, ilustracyjne /Wojciech Zatwarnicki /Reporter

Goprowcy w sobotę po północy otrzymali zgłoszenie, że trzy osoby w wieku do 30 lat zjeżdżając z góry uderzyły w drzewo. Wydarzyło się to na trasie dawnego orczyka. Teren ten należy do Szczyrk Mountain Resort.

Reklama

Na ratunek udali się goprowcy z Hali Skrzyczeńskiej, którzy nieco wcześniej wrócili z zakończonych sukcesem kilkugodzinnych poszukiwań zaginionego narciarza w rejonie Małego Skrzycznego. Ratownicy w rejonie Suchego zastali trzech poważnie rannych młodych ludzi.

Jeden skarżył się na bóle klatki piersiowej i brzucha. Dwaj pozostali doznali licznych urazów twarzoczaszki. U jednego z nich goprowcy podejrzewali też, że złamał rękę oraz nogę, a u drugiego wystąpiło krwawienie z ucha” – podali ratownicy GOPR ze stacji w Szczyrku.

Ranni saniami kanadyjskimi oraz skuterem zostali zwiezieni do Soliska, gdzie czekały na nich karetki.Poszkodowani byli pod wpływem alkoholu.