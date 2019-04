Białorusini są najliczniejszą po Ukraińcach grupą cudzoziemców w Polsce; od początku 2017 roku liczba obywateli tego kraju posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła prawie dwukrotnie - poinformował w środę Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Z informacji przekazanych przez UdSC wynika, że liczba obywateli Białorusi posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła do ponad 21 tys. osób i tym samym stali się drugą najliczniejszą grupą cudzoziemców z dokumentami uprawniającymi do długoterminowego pobytu w kraju. UdSC podkreśla, że 15 tys. obywateli Białorusi posiada zezwolenia na pobyt stały, wydane w związku z polskim pochodzeniem i Kartą Polaka.

"Od początku 2017 r. liczba Białorusinów posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła prawie dwukrotnie. Obecnie, ok. 59 proc. z nich to osoby w przedziale wiekowym 20 - 39 lat, 23 proc. w przedziale 40 - 59 lat, a ok. 14 proc. poniżej 20. roku życia. Nieznacznie przeważają mężczyźni - 11,6 tys. osób (54 proc.), w porównaniu do 9,8 tys. kobiet. Najpopularniejszymi regionami wśród obywateli Białorusi są województwa: mazowieckie - 7,3 tys. osób oraz podlaskie - 4,5 tys." - czytamy w komunikacie przesłanym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Jak zaznacza UdSC - 5,5 tys. obywateli Białorusi posiada zezwolenia na pobyt czasowy - maksymalnie do trzech lat. Ponad połowę takich zezwoleń (54 proc.) uzasadniono chęcią podjęcia pracy. W 24 proc. spraw celem był pobyt z rodziną, a w 14 proc. edukacja.

Urząd do Spraw Cudzoziemców przypomina, że cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom Unii Europejskiej i członkom ich rodzin. Ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce posiada obecnie 383 tys. cudzoziemców, najwięcej obywatele: Ukrainy - 187 tys. osób, Białorusi - 21,5 tys., Niemiec - 21 tys., Wietnamu - 12 tys. i Rosji - 12 tys. Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo np. na podstawie wiz.