Lewica zapowiada, że wystawi wspólnego kandydata na prezydenta, ale nazwisko nie jest jeszcze oficjalnie znane. Pojawiają się spekulacje, że może nim być Robert Biedroń albo Adrian Zandberg. W poniedziałek wieczorem lider Wiosny zamieścił w mediach społecznościowych tajemniczy wpis, który został odebrany przez część internautów jako zapowiedź startu w wyścigu o Pałac Prezydencki.

Robert Biedroń zamieścił w mediach społecznościowych swoje zdjęcie stylizowane na plakat wyborczy Baracka Obamy z 2008 r. i zacytował jego hasło: "Yes, we can" - "Tak, możemy". Dalej napisał" ...but, can I? If u know what I mean. (Ale czy ja mogę? Jeśli wiecie, co mam na myśli - red.) Hasłem wyżej w 2008 roku swoją kampanię zainaugurował 44. Prezydent USA Barack Obama".

Część internautów odebrała wpis Biedronia jako zapowiedź startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.