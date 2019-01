"Nie będę uczestniczyć w bojkocie programów TVP, to nie moja wojna" - powiedział w środę w Radiu Zet były prezydent Słupska Robert Biedroń, który tworzy nowe ugrupowanie. Do zainicjowanego przez PO bojkotu telewizji publicznej nie zamierza też dołączyć Nowoczesna.

Zarząd PO podjął we wtorek decyzję o bojkocie programów TVP. "Pod rządami PiS telewizja publiczna stała się narzędziem politycznej nagonki oraz partyjnej propagandy. Polityka obecnego zarządu TVP prowadzi do groźnych podziałów społecznych i godzi w poczucie bezpieczeństwa Polaków. Ta sytuacja wymaga naszej stanowczej reakcji" - głosi uchwała zarządu PO.

Biedroń pytany, czy będzie bojkotował TVP odpowiedział: "Nie będę, bo to nie jest moja wojna, nie chcę uczestniczyć w tej wojnie".

"To jest wojna dwóch wielkich partii, które od 13 lat trzymają nas w takim śmiertelnym uścisku i prowadzą jałowy spór. Kiedy ja słyszę, że mam np. bojkotować TVP, nie chodzić tam, i to jest propozycja Platformy Obywatelskiej dla Polek i Polaków, to ja pytam, czy to rozwiązuje realne problemy w naszym kraju" - mówił Biedroń.



Pytany zaś, czy jest tam zapraszany, przyznał, że "rzadko, bardzo rzadko".

"Byłem tam chyba raz w ciągu ostatnich trzech lat, ale to nie jest moja wojna. To nie jest też największy problem Polek i Polaków, szczególnie w sytuacji, gdy TVP dociera do osób, do których inne media nie docierają, to jak ten głos alternatywny wobec Prawa i Sprawiedliwości ma być słyszany w tych miejscach" - mówił Biedroń.

Nowoczesna nie dołączy do bojkotu

TVP nie będzie bojkotowała też Nowoczesna - poinformowała Katarzyna Lubnauer.



"Ostatnio TVP nazwałam szczujnią na opozycję i podtrzymuję tę opinię. Dlatego trzeba wygrać wybory i zmienić TVP. Nie można rezygnować z udziału w programach na żywo, ponieważ, żeby wygrać wybory musimy dotrzeć do tych wyborców, dla których często jest to jedyna dostępna telewizja. Nie uważam, żeby bojkot TVP był skuteczny w wygrywaniu wyborów" - oceniła Lubnauer.



Wskazywała, że TVP Info - jeśli chodzi o telewizje informacyjne - dociera do największej liczby domów, ponieważ można ją oglądać w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. "Szczególnie TVP Info dociera do elektoratu małomiasteczkowego, wiejskiego, ale również dla wielu mieszkańców miast jest to jedyny program informacyjny" - mówiła.



"Jestem przekonana, że wyborców trzeba szukać tam, gdzie się ich jeszcze nie ma, a nie tam, gdzie się ich już ma" - zaznaczyła.