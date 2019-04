- Po piętnastu latach w Unii Europejskiej powinniśmy być u steru europejskiego samolotu; dzisiaj jesteśmy na ziemi bez samolotu i bez celu - podkreślił lider Wiosny Robert Biedroń na konwencji partii we Wrocławiu. - Szorujemy brzuchem po ziemi, nie wykorzystując szansy, jaką daje obecność w UE - dodał.

Zdjęcie Lider partii Wiosna Robert Biedroń podczas konwencji wyborczej ugrupowania do PE / Maciej Kulczyński /PAP

Biedroń zadeklarował, że Wiosna jest gotowa, aby "wziąć sprawy w swoje ręce". "Jesteśmy gotowi, by zadbać o Polskę, zadbać o Europę, o nasze prawa i wolności. Zadbać o to, by miejsce Polaków w Europie było w samym jej bijącym sercu i to jest nasz prawdziwie wielki wybór. To jest wybór pomiędzy tym, co będzie, a tym, co było" - powiedział. "My w Wiośnie wybieramy nadzieję na przyszłości. Wybieramy zmianę" - zapewnił.

Zaznaczył, że gdy słuchał sobotnich wystąpień liderów PiS i PO - Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Schetyny - miał wrażenie, że to nie wybór przyszłości, a rozmowa o przeszłości. "Kiedy dzisiaj ich słucham, to widzę, że wojna 'PO-PiS' trwa w najlepsze, że nie chcą rozmawiać o tym, jak ma nam się żyć lepiej" - stwierdził. Jego zdaniem "im chodzi przede wszystkim o wojnę".

"Powinniśmy realizować naszą wizję"

Lider Wiosny zadał pytanie zgromadzonym na wrocławskiej konwencji, czy tak wyobrażali sobie międzynarodową pozycję Polski po piętnastu latach w Unii Europejskiej. Podkreślił, że Polska powinna teraz współdecydować o tym, co dzieje się w Europie.

"Powinniśmy śmiało realizować naszą wizję, siedzieć przy jednym stole z największymi, najważniejszymi graczami w Unii. Być u steru europejskiego samolotu. Po piętnastu latach powinniśmy szybować w przestworzach. Powinniśmy nadawać ton, dynamikę losów Unii Europejskiej" - przekonywał.

"A dzisiaj? Dzisiaj jesteśmy na ziemi bez celu, bez samolotu i bez portu" - ocenił. "Szorujemy brzuchem po ziemi, nie jesteśmy dopuszczeni do stołu, nie wykorzystujemy szansy, jaką daje nam dzisiaj obecność w Unii Europejskiej" - mówił Biedroń.

"Polska nie przestrzega europejskich zasad"

Zdaniem lidera Wiosny europejscy partnerzy pytają, czy "Polska jest częścią tej wspólnoty", czy "polski rząd podziela podstawowe europejskie wartości" i czy w Polsce "nadal obowiązują europejskie standardy praworządności". Jego zdaniem to pytania, które jeszcze kilka lat temu nie przyszłyby na myśl ani Polakom, ani pozostałym Europejczykom.

Według niego "oczywistą oczywistością" jest to, że Polska dziś "nie przestrzega europejskich zasad". "Mało tego. Dzisiaj Polska, polski rząd nie przestrzega nawet własnego prawa. Nie przestrzega naszej konstytucji" - powiedział Biedroń.