41 proc. respondentów uważa, że Robert Biedroń z jego nową partią Wiosna, nie powinien przyłączać się do Koalicji Obywatelskiej - wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla portalu rp.pl.

Zdjęcie Robert Biedroń na konwencji założycielskiej Wiosny /Jacek Dominski/ /Reporter

Dołączenia Biedronia do Koalicji Obywatelskiej chce 25 proc. uczestników sondażu dla portalu rp.pl.



34 proc. respondentów wskazało na odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć". Sondaż został przeprowadzony w dniach 5-6 lutego 2019 r. na próbie 800 osób.



"Częściej przeciwnikami przyłączenia się Roberta Biedronia do

Koalicji Obywatelskiej są mężczyźni (45 proc.), osoby w wieku 25-34 lata (47

proc.), badani o wykształceniu zasadniczym zawodowym (62 proc.) oraz

respondenci o dochodzie netto poniżej 1000 zł (55 proc.) - mówi w rozmowie z "Rz" Piotr

Zimolzak z SW Research.





Schetyna "nie chce wojny po stronie opozycji"

- Ja bym tylko chciał, żeby nie było wojny po stronie opozycyjnej. Jeśli ktoś deklaruje taki proeuropejski, demokratyczny, otwarty program, to uważam, że jego miejsce jest wśród ugrupowań opozycyjnych i będziemy się wspierać, wierzę, że jest to możliwe, także w tej kampanii europejskiej, następnej parlamentarnej - powiedział lider PO Grzegorz Schetyna, pytany o nową partię.





Program Biedronia

Konwencja założycielska Wiosny odbyła się 3 lutego na warszawskim Torwarze.Wśród propozycji partii znajdują się między innymi: powołanie komisji sprawiedliwości i pojednania do rozliczenia tych, którzy łamali konstytucję, odpartyjnienie spółek skarbu państwa, likwidacja Rady Mediów Narodowych, przygotowanie ustawy o jawności i zasadach wynagrodzeń w sektorze publicznym, wprowadzenie prawa do aborcji na żądanie do 12. tygodnia, podniesienie płacy minimalnej, ustanowienie minimalnej emerytury w wysokości 1600 zł oraz zamknięcie kopalni węgla do 2035 r.