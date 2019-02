Wicemarszałek Senatu Adam Bielan podkreślił, że jeśli chodzi o kwestię restytucji mienia dla obywateli amerykańskich, to została ona uregulowana umową polsko-amerykańską z 1960 r. - Ta sprawa jest zamknięta - mówił w radiowej Jedynce.

Adam Bielan /STANISLAW KOWALCZUK /East News Pompeo wzywa Polskę do rozwiązania kwestii restytucji mienia ofiar Holokaustu

Bielan był pytany o słowa sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, który powiedział we wtorek: "Doceniamy znaczenie rozwiązywania niezałatwionych spraw związanych z przeszłością i namawiam moich polskich kolegów do pójścia naprzód w sprawie kompleksowej restytucji prywatnej własności".

Bielan zaznaczył, że dyskusja dotycząca kwestii reprywatyzacji mienia dla obywateli amerykańskich "wciąż się w Polsce toczy". "Jeśli chodzi o kwestię restytucji mienia dla obywateli amerykańskich to ona jest regulowana umową polsko-amerykańską z 1960 r. i ta sprawa jest zamknięta (...). Rząd Stanów Zjednoczonych w 1960 r. wziął na siebie wszystkie roszczenia w tej sprawie" - stwierdził Bielan.

Dodał, że Polska jest jednym z niewielu krajów regionu, który ma nieuregulowaną kwestię reprywatyzacji. "Taka jest smutna prawda. W wyniku weta prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z 2000 r. my do dzisiaj mamy nieuregulowaną kwestię reprywatyzacji. Prędzej czy później będziemy musieli ją uregulować. Ale to dotyczy przede wszystkim polskich obywateli. Mówię o tym, że wtedy przyjęto ustawę w tej sprawie. Przegłosował parlament - Sejm i Senat - a prezydent ją zawetował" - mówił wicemarszałek Senatu.

Mike Pompeo przebywa w Warszawie w związku z konferencją poświęconą problematyce pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, której uczestniczą delegacje z kilkudziesięciu krajów. Konferencja rozpoczęła się w środę wieczorem od uroczystej kolacji na Zamku Królewskim.