​Bielan: Tusk powinien skupić się na swojej pracy, a nie jątrzyć

"Szef Rady Europejskiej Donald Tusk powinien skupić się na swojej pracy w Brukseli, a nie jątrzyć, nie dzielić Polaków szczególnie w tak ważnym dla nas wszystkich momencie" - powiedział w sobotę dziennikarzom wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

Bielan odniósł się w ten sposób do słów b. premiera wypowiedzianych w sobotę w Łodzi podczas Igrzysk Wolności. Tusk ocenił, że "bohaterem, ojcem naszej niepodległości jest Józef Piłsudski. Bohaterem i ojcem naszej wolności jest Lech Wałęsa".

"Nie rozumiem, dlaczego Donald Tusk po raz kolejny stara się dzielić Polaków, po raz kolejny prowokuje i robi to w przeddzień odzyskania przez Polskę niepodległości" - powiedział Bielan.

Bielan zaznaczył, że szef Rady Europejskiej był "w tym mistrzem". "Może powinien skupić się na swojej pracy w Brukseli, a nie jątrzyć, nie judzić, nie dzielić Polaków szczególnie w tak ważnym dla nas wszystkich momencie" - podkreślił wicemarszałek Senatu.

Zaznaczył, że "źle się dzieje", że Tusk próbuje "te swoje dzielące Polaków tezy" przedstawiać w przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przemówienie Tuska

"Jestem przekonany - i to potwierdza nasza historia - że prawdziwe, te potrzebne, te święte mity naszej wolności i niepodległości są silniejsze od propagandy jakiejkolwiek politycznej władzy" - mówił Tusk w Łodzi.

"Kiedy Józef Piłsudski pokonywał bolszewików, a kiedy de facto bronił wspólnoty Zachodu, wspólnoty wolności, bo nie tylko naszej niepodległej ojczyzny przed taką polityczną barbarią ze Wschodu w sensie politycznym, nie mówię tu tylko o geografii, to miał trudniejszą sytuację niż my dzisiaj" - mówił.

Według Tuska, kiedy Lech Wałęsa pokonywał bolszewików, w jakimś symbolicznym sensie, kiedy wydobył w nas to, co europejskie, wolnościowe także narodowe, to miał o wiele trudniejszą sytuację niż my dzisiaj.

"Słuchajcie, jeśli oni mogli pokonać bolszewików, to dlaczego wy nie mielibyście dać radę pokonać współczesnych bolszewików. Pamiętajcie, bez waszych, naszych Polaków praw i wolności nie ma niepodległości. Brońcie tych praw, brońcie tej wolności i brońcie polskiej niepodległości" - powiedział do uczestników Igrzysk.

Donald Tusk powiedział również, że kto występuje przeciwko silnej pozycji Polski w zjednoczonej Europie, tak naprawdę występuje przeciwko polskiej niepodległości.

"Ja jestem gotów uwierzyć tym wszystkim, którzy dzisiaj w Polsce mówią: Nie chcemy wyjść z Unii Europejskiej. Ja się boję raczej tego brytyjskiego scenariusza: im bardziej oni nie chcą wyjść z Unii Europejskiej, tym bardziej wychodzą" - powiedział Donald Tusk.