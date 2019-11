Bieluń – roślina, która stanowi śmiertelne zagrożenie. Działa jak narkotyk

Kiedyś mówiono na niego "diabelskie ziele", dzisiaj w różnych regionach Polski ma swoje nazwy, z których najbardziej znana to "haszysz Targówka". Bieluń dziędzierzawa, bardzo toksyczna roślina o właściwościach narkotycznych znowu pojawiła się w Warszawie i może stanowić śmiertelne zagrożenie.

Zdjęcie Bieluń dziędzierzawa /Maciej Macierzyński /East News

- Objawy są bardzo różne - nadmierne pobudzenie, bóle głowy, dezorientacja, halucynacje. Ale skutki mogą być również znacznie poważniejsze, łącznie z zaburzeniami ruchu serca. A to już grozi śmiercią - mówi Interii dr Katarzyna Kalinko z warszawskiego Szpitala Praskiego, wojewódzki konsultant w dziedzinie toksykologii klinicznej.

Najczęściej do tego dochodzi wysoka gorączka, ponad 40 stopni Celsjusza. I fatalne samopoczucie. Dlatego lekarze przestrzegają przed kontaktami z toksyczną rośliną, która niedawno pojawiła się nad warszawskim Kanałem Żerańskim.

Tym bardziej, że bieluń może kusić i sprawiać nadzwyczaj pozytywne wrażenie. Nie tylko dzięki ładnym, białym kwiatom, ale też ze względu na kształt - duży, lejkowaty, o wysokości około jednego metra - pozwalający wykorzystywać roślinę jako... ozdobę balkonową.

Mieszkańcy są często zupełnie nieświadomi, jakie to może być zagrożenie.

Agresywni pacjenci. Mogą zrobić krzywdę sobie i innym

Jak to wygląda w praktyce? Objawy mogą być widoczne kilka godzin po spożyciu nasion rośliny, z kolei samo zatrucie może trwać nawet kilka dni. Ci, którzy eksperymentują z narkotykami zjadają nie tylko owoce (choć dla dorosłego człowieka spożycie ok. 15-25 nasion może być śmiertelne), ale też parzą napary z liści.

Jak przekonuje w rozmowie z Wirtualną Polską dr Jarosław Szponar, wojewódzki konsultant ds. toksykologii w Lublinie, "wystarczy niewielka ilość, by się zatruć". - Pierwsze objawy to suchość w ustach, rozszerzone źrenice i słowotok. Mogą wystąpić nawet kilka godzin po spożyciu. Zatrucie i jego objawy trwają od kilkunastu godzin do nawet kilku dni - mówi dr Szponar i dodaje: - Trafia do nas wielu pacjentów po zatruciu bieluniem. Są niezwykle agresywni. Mogą zrobić krzywdę sobie i innym. W najgorszych przypadkach dochodzi do śpiączki i śmierci.



Zdjęcie Szczególnie niebezpieczne są nasiona bielunia / Jerzy ROMANOWSKI / East News

Choć dr Katarzyna Kalinko zapewnia, że na podległym jej terenie żaden taki przypadek nie został w ostatnim czasie odnotowany. Zresztą, nie ma w Polsce szczegółowych danych, które by wskazywały, jakie jest rzeczywisty zasięg problemu.

Przypomnijmy, że bieluń dziędzierzawa pochodzi z Meksyku, ale rozprzestrzenił się w wielu regionach świata, także w Europie.

W Polsce zyskał wiele bardzo potocznych nazw, w zależności od regionu. Zdarza się nazywać go "cygańskim zielem", "denderewą", ale też... "świńską wszą".