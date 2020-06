"Ojciec Święty Franciszek mianował administratora apostolskiego sede plena diecezji kaliskiej w osobie metropolity łódzkiego, arcybiskupa Grzegorza Rysia" - poinformowała nuncjatura apostolska w Polsce. Abp Grzegorz Ryś zastąpi biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, jednego z antybohaterów filmu braci Sekielskich, oskarżanego także o tuszowanie pedofilii w Kościele i ukrywanie dopuszczających się jej księży.

Zdjęcie Bp Edward Janiak /Maciej Konieczny /Reporter

Administrator apostolski sede plena to kierujący diecezją w okresie poważnej, lecz w założeniu tymczasowej, przeszkody w sprawowaniu urzędu przez ordynariusza.

Standardowo w takiej sytuacji rządy w diecezji przejmuje biskup koadiutor lub, jeśli takiego nie ma (a np. w diecezjach polskich koadiutorów powołuje się niezwykle sporadycznie), osoby wyznaczone w specjalnym, niejawnym wykazie wydanym przez biskupa przed nastaniem przeszkody lub, jeśli wykaz nie został wydany, administrator diecezjalny powołany przez kolegium konsultorów.

Papież może jednak w każdej chwili ustanowić na danej stolicy biskupiej administratora apostolskiego, wybranego przez siebie. Powinien go następnie odwołać z chwilą powrotu do obowiązków dotychczasowego biskupa.

Nadal ordynariuszem diecezji kaliskiej jest bp Edward Janiak.

We wtorek "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że 2 czerwca bp Edward Janiak został przewieziony karetką na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kaliszu, gdzie okazało się, że miał 3,44 promila alkoholu we krwi. "Podano mu kroplówki, po których znajomi odebrali go z oddziału" - czytamy w artykule.

"Jeśli informacje przekazane w mediach się potwierdzą, to opisywana sytuacja nigdy nie powinna się wydarzyć" - oświadczył we wtorek rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Z kolei magazyn "Więź" w poniedziałek poinformował że w lutym 2018 r. do warszawskiej nuncjatury trafiła obszerna skarga na działania bpa Janiaka. "Rektor kaliskiego seminarium duchownego postawił biskupowi zarzuty tolerowania wśród księży wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i aktywnego homoseksualizmu. Reakcji z Watykanu brak do dzisiaj" - czytamy w artykule.

W maju br. w filmie braci Sekielskich "Zabawa w chowanego" pojawiło się oskarżenie pod adresem biskupa Janiaka. Zarzucono mu tuszowanie czynów pedofilskich.

2 czerwca w komunikacie archidiecezja poznańska poinformowała, że "w następstwie formalnego zgłoszenia przekazanego do Stolicy Apostolskiej w dniach 18 i 20 maja 2020 r. Kongregacja ds. biskupów, w oparciu o motu proprio Ojca Świętego Franciszka 'Vos estis lux mundi, (art. 10 §1), pismem z dnia 26 maja 2020 roku upoważniła arcybiskupa metropolitę poznańskiego do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony niektórych duchownych".