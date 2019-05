Do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w Polsce 26 maja, i głosowania zgodnego z właściwie ukształtowanym sumieniem - zachęcają polscy biskupi. Jak zaznaczają od wyników tych wyborów będzie zależał nie tylko kształt polityczny, ale także duchowy UE.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski w słowie skierowanym do wiernych, podkreśla, że "od wyników tych wyborów będzie zależał nie tylko kształt polityczny, ale także duchowy Unii Europejskiej".

Reklama

"Polska należy do Unii od 2004 roku. Stało się to również dzięki osobistemu zaangażowaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, który w członkostwie naszego państwa w tej instytucji dostrzegał nie tylko szansę na rozwój Polski pod względem materialnym i cywilizacyjnym, ale również szansę dla Unii, która będzie mogła czerpać z duchowego skarbca naszej ojczyzny. W konsekwencji przed Europą otworzy to - jak często głosił to Papież - możliwość oddychania obydwoma płucami, a przez to trwania przy jej chrześcijańskich korzeniach" - zaznaczyli biskupi.

Zwracają też uwagę, że jeszcze na kilka lat przed wstąpieniem Polski do Unii, 3 czerwca 1997 roku Jan Paweł II w obecności pięciu prezydentów państw Europy Środkowej i Wschodniej mówił w Gnieźnie: "Bez Chrystusa nie można budować trwałej jedności. Nie można tego robić, odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy i od wielkiego bogactwa minionych wieków. Jakże można liczyć na zbudowanie +wspólnego domu+ dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga?".

Podkreślają jednocześnie, że mając na uwadze to papieskie nauczanie, lepiej możemy zdać sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa w obecnym momencie naszej najnowszej historii. "Dlatego bardzo zachęcamy was, drodzy siostry i bracia, do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i głosowania zgodnego z właściwie ukształtowanym sumieniem".

"Modląc się do Boga - za wstawiennictwem świętych patronów Europy i Polski - o dobrą przyszłość Europy, a także o dobrą przyszłość naszej ojczyzny, z serca wam błogosławimy".