​Zbigniew Ziobro polecił Prokuraturze Krajowej objęcie nadzorem śledztwa dotyczącego pozbawienia wolności młodej kobiety, jej bicia i brutalnego zgwałcenia, do którego doszło w pustostanie na terenie dworca kolejowego w Chełmży (Kujawsko-pomorskie). W niedzielę rano policja ujęła domniemanego sprawcę tych przestępstw.

Zdjęcie Kobieta miała być przez kilka dni przetrzymywana, bita i gwałcona w pustostanie na dworcu kolejowym w Chełmży /Damian Klamka /East News

"Prokurator generalny polecił, by po ujęciu sprawcy rozważyć przedstawienie mu zarzutu obejmującego m.in. gwałt ze szczególnym okrucieństwem i pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem. A jeżeli ustalenia dowodowe na to pozwolą, rozpatrzeć także zarzut usiłowania zabójstwa w zamiarze ewentualnym" - poinformował PAP rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak.

O sprawie jako pierwszy poinformował w sobotę portal rmf24.pl, który podał, że do szpitala w Chełmży trafiła kobieta w stanie zagrażającym życiu, o czym policję powiadomiła dyrekcja szpitala. Kobieta miała być przez kilka dni przetrzymywana, bita i gwałcona w pustostanie na dworcu kolejowym w Chełmży. Portal podał, że policja poszukuje sprawcy - 31-letnego Michała K.

Pytany o tę sprawę w sobotę mł. asp. Wojciech Chrostowski z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu potwierdził jedynie fakt, że do szpitala w Chełmży trafiła kobieta, która mogła być bita i zgwałcona. Odmówił bliższych informacji ze względu na dobro śledztwa.

W niedzielę mł. asp. Chrząstowski poinformował PAP, że tego dnia o godzinie 10 w Chełmży został zatrzymany poszukiwany mężczyzna, który jest mieszkańcem tej miejscowości.



Ziobro o gwałcie w Chełmży

Gwałt ze szczególnym okrucieństwem będzie zagrożony karą do 30 lat pozbawienia wolności - przypomniał w niedzielę w rozmowie z PAP minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, nawiązując do schwytania przez policję sprawcy brutalnego gwałtu w Chełmży.

Zdjęcie Zbigniew Ziobro / Fot. Wojciech Strozyk / Reporter

"To z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości parlament zaostrzył ostatnio przepisy kodeksu karnego przy okazji zmian dotyczących zwalczania przestępstw pedofilskich: gwałt ze szczególnym okrucieństwem nie będzie już zagrożony karą od 5 do 15 lat, ale od 10 do 30 lat pozbawienia wolności. I choć przepisy te nie weszły jeszcze w życie, to prokuratura winna mieć na względzie wolę ustawodawcy, czyli surowego i bezwzględnego pociągania do odpowiedzialności za przestępstwa powodujące tak potworną krzywdę kobiet" - powiedział PAP minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Wcześniej w niedzielę Zbigniew Ziobro polecił Prokuraturze Krajowej objąć nadzorem śledztwo dotyczące pozbawienia wolności młodej kobiety, jej bicia i brutalnego zgwałcenia, do którego doszło w pustostanie na terenie dworca kolejowego w Chełmży (Kujawsko-pomorskie). W niedzielę rano policja ujęła domniemanego sprawcę tych przestępstw.