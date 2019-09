Biuro podróży Neckermann Polska złożyło oświadczenie o niewypłacalności - poinformował mazowiecki Urząd Marszałkowski. Z kolei biuro podróży przekazało, że w najbliższych dniach zarząd spółki złoży do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości Neckermann Polska. W tej chwili na wakacjach przebywa z tym biurem 3600 turystów.

O poranku dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda informował, że wszystkie dzisiejsze loty Neckermann Polska zostały odwołane. Nie wiadomo było, czy do skutku dojdą kolejne.

Co więcej, niektórzy z przebywających obecnie za granicą klientów biura skarżą się, że hotele domagają się od nich dodatkowych pieniędzy.

Biuro złoży wniosek o upadłość

"Z ogromną przykrością informuję, że w dniu dzisiejszym działając w zgodnie z przepisami polskiego prawa, a w szczególności z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w związku z niewypłacalnością Neckermann Polska Biuro Podroży sp. z o.o. ("Spółka", "Neckermann Polska") złożyłem stosowny wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 B w celu pokrycia roszczeń klientów Neckermann Polska oraz w celu sprowadzenia do kraju wszystkich klientów Neckermann Polska pozostających obecnie zagranicą" - przekazało biuro podróży w oświadczeniu prezesa zarządu Macieja Nykiela.



Biuro poinformował przy tym, że w najbliższych dniach Zarząd Spółki złoży do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości Neckermann Polska. "Działanie to jest podyktowane koniecznością wynikającą z przepisów art 21 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe" - napisano w komunikacie.



W środę spółka Neckermann Polska zapowiedziała także, że zawiesza wszelką działalność operacyjną związaną ze sprzedażą w Polsce produktów turystycznych.



Upadłość biura Thomas Cook

W piątek władze największego, a zarazem najstarszego biura podróży Thomas Cook, poinformowały, że znalazło się ono na skraju bankructwa. W poniedziałek firma ogłosiła upadłość. W biurach spółki Thomas Cook na całym świecie pracuje 22 tys. osób, z czego 9 tys. w rodzimej Wielkiej Brytanii. Działająca w 16 krajach świata firma obsługiwała 19 mln turystów rocznie.



We wtorek spółka Neckermann Polska zapowiedziała, że w związku upadkiem firmy Thomas Cook odwołuje zaplanowane na ten dzień wyloty na hiszpańską Majorkę oraz grecką wyspę Zakynthos, a także środowe rejsy do wszystkich turystycznych miejsc. W wydanym komunikacie kierownictwo operatora wyjaśniło, że na 48 godzin wstrzymało możliwość nowych rezerwacji na dowolny sezon wakacyjny.



We wtorek minister przemysłu, handlu i turystyki Hiszpanii Maria Reyes Maroto poinformowała, że wśród licznych zagranicznych turystów, którzy popadli w kłopoty w związku z upadłością spółki Thomas Cook, jest 53 tys. urlopowiczów z Wielkiej Brytanii.