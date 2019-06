Błaszczak: Polska pozyska myśliwce F-35

Polska wkrótce dołączy do elitarnego grona państw, których siły powietrzne posiadają najnowocześniejsze samoloty F-35. "Zależy mi na tym, żeby ten proces przebiegał szybko i skutecznie" – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak, po spotkaniu z dowództwem bazy sił powietrznych Eglin na Florydzie oraz pilotami samolotów F-35.

Zdjęcie Mariusz Błaszczak: Polska wkrótce dołączy do elitarnego grona posiadaczy samolotów F-35 /Piotr Molecki /East News

W poniedziałek szef MON rozpoczął wizytę w USA i odwiedził bazę sił powietrznych Eglin, gdzie m.in. zapoznał się z programem rozwojowym F-35 - samolotów najnowszej V generacji.

"Jesteśmy zaawansowani, jeśli chodzi o proces pozyskiwania tego najnowocześniejszego sprzętu - myśliwców F-35. To jest duży przełom, jeśli chodzi o zdolności bojowe polskich sił powietrznych. To jest wyzwanie, ale to jest taki element, który z cała pewnością będzie odstraszał potencjalnego agresora" - poinformował szef MON w komunikacie przekazanym PAP.

Minister przypomniał, że pod koniec maja br. Polska wysłała zapytanie ofertowe w sprawie zakupu 32 samolotów F-35A. "Jesteśmy już w procesie, złożyliśmy jako MON list ofertowy i odbyło się już kilka spotkań pomiędzy ekspertami Sił Powietrznych Polski i Stanów Zjednoczonych. A więc rozmawiamy, jestem dobrej myśli, że szybko zakończymy ten proces" - dodał Błaszczak.

Jak zaznaczył minister, kończy się era postsowieckiego sprzętu wykorzystywanego przez siły powietrzne Polski, a rozpoczyna się era sprzętu piątej generacji, a więc najnowocześniejszego. Minister dodał, że zależy mu na tym, by polscy piloci, którzy należą do światowej czołówki, dysponowali skutecznym i bezpiecznym sprzętem.

"Planowany zakup myśliwców F-35 wpisuje się w tworzenie całego systemu, który odstrasza potencjalnego przeciwnika. Wcześniej podpisałem umowy na zakup systemów Patriot i Himars" - powiedział szef MON.

We wtorek, 11 czerwca szef MON będzie rozmawiał z p.o. Sekretarza Obrony USA Patrickiem Shanahanem w Pentagonie, spotka się z też z Doradcą Prezydenta USA ds. Bezpieczeństwa - ambasadorem Johnem Boltonem w National Security Council.

W środę, 12 czerwca, w Białym Domu, Mariusz Błaszczak weźmie udział w obradach pod przewodnictwem Prezydentów Polski Andrzeja Dudy i USA Donalda Trumpa. W ostatnim dniu wizyty, 13 czerwca, w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, szef polskiego resortu obrony spotka się z polskimi i amerykańskimi weteranami.