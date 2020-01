"Dla mnie bardzo istotny jest kontrast między zachowaniem premiera Kanady - a przecież niedługo będziemy mieli 10. rocznicę tragedii smoleńskiej - a ówczesnego premiera Polski, Donalda Tuska. I fakt, że premier Kanady potrafił wywrzeć presję, która zakończyła się właśnie w ten sposób, że sprawcy przyznali się do tego czynu. Kontrastuje z tym postawa premiera rządu PO-PSL, który na wszystko się godził, który zostawił śledztwo po stroni rosyjskiej, po katastrofie smoleńskiej" – komentował w RMF FM szef MON Mariusz Błaszczak sobotnie doniesienia o tym, że irańska armia przyznała się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu.

Krzysztof Ziemiec, RMF FM: Zaczynamy oczywiście od informacji z poranka. Iran przyznał się do tego, że to on stoi za zestrzeleniem samolotu boeinga. Pana służby, pan wiedział o tym wcześniej, spodziewał się takiej informacji?

Mariusz Błaszczak: - Rzeczywiście służby informowały o tym, że to jest...

Polskie służby?

- Tak, (informowały - RMF FM), że to jest najbardziej prawdopodobne, ale mówili także o tym premier Kanady, prezydent Stanów Zjednoczonych.

W takim trybie mocno przypuszczającym jednak wczoraj.

- Tak, również sekretarz generalny NATO. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że została wywarta presja międzynarodowa na władze Iranu no i w rezultacie dziś prezydent Iranu wyraził żal z tego powodu. Rozumiem, że będzie też zadośćuczynienie, ale dla mnie bardzo istotny jest kontrast między zachowaniem np. premiera Kanady - a przecież niedługo będziemy mieli 10. rocznicę tragedii smoleńskiej - a zachowaniem ówczesnego premiera Polski Donalda Tuska i fakt, że premier Kanady potrafił wywrzeć presję, która zakończyła się właśnie w ten sposób, że sprawcy przyznali się do tego czynu, a kontrastuje z tym postawa premiera rządu koalicji PO-PSL, który na wszystko się godził, który zostawił śledztwo stronie rosyjskiej po katastrofie smoleńskiej. To przecież rezultatem decyzji Donalda Tuska jest to, że dziś wrak samolotu - a więc dowód w sprawie - jest w Rosji.

Może inna sytuacja była wtedy, inna sytuacja jest dzisiaj? Dziś mamy prawie stan wojny, wtedy świat nie był w żadnym stanie wojny z Rosją.

- Jak to? Przecież Rosja napadła na Gruzję. To był rok 2010 - dwa lata wcześniej Rosja napadła na Gruzję.

Ale wszystko się skończyło. Już działań zbrojnych nie było.

- Cztery lata później, w 2014 roku Rosja napadła Ukrainę, zajęła Krym. Świętej pamięci Lech Kaczyński w Gruzji mówił: najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem być może Polska. Rzeczywiście wtedy rząd koalicji PO-PSL likwidował wojsko, zmniejszał - np. zlikwidował w 2011 roku 1. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki. Tak, wtedy rząd koalicji PO-PSL tak postępował.

Wróćmy do tego w części internetowej panie ministrze. Jeszcze spytam jak to zmienia stan gry na Bliskim Wschodzie, ta informacja z poranka? Coś się zmieni? Pan mówił o zadośćuczynieniu.

- Ja myślę, że jest to właściwa postawa władz irańskich - przyznanie się do winy, tak jak to wszystko wyglądało. Konflikt, który mamy na Bliskim Wschodzie oczywiście nie zostanie zażegnany - bo ten konflikt jest przecież od wielu, wielu lat - ale wyraźnie widać deeskalację.

Myśli pan, że ta informacja z poranka, uderzenie się w piersi Iranu, zmieni sytuację w tym znaczeniu, że to będzie kolejna deeskalacja czy wręcz odwrotnie?

- Ja sądzę, że powiedzenie prawdy jest zawsze dobre, bo świadczy o intencjach, to świadczy o tym, że jest poszukiwane porozumienie.

Wczoraj Donald Trump zapowiedział kolejne sankcje. Myśli pan, że dziś czeka nas kolejny krok w tej sprawie, czy to już jest wszystko?

- Wyraźnie widać deeskalację. Ja nie wiem co zrobi prezydent Stanów Zjednoczonych, ale dla mnie nie ulega wątpliwości, że prezydent Trump zachował się w sposób stanowczy, że prezydent Trump skutecznie dba o interesy Stanów Zjednoczonych, ale z mojego punktu widzenia, jako ministra obrony narodowej najważniejsze jest to, jaka jest sytuacja polskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie w PKW Irak szczególnie. I tu mam dobre wiadomości, zresztą mówiłem o nich publicznie. Wyraźnie widać, że napięcie spada. Wyraźnie widać, że dowódcy, bo to jest przecież misja NATO-wska, że dowódca misji NATO-wskiej podjął działania zmierzające do przywrócenia misji szkoleniowej, bo ona była zawieszona.

Panie ministrze, kilka dni temu Donald Trump zaapelował o to, żebyśmy - jako Sojusz Północnoatlantycki - bardziej zaangażowali się na Bliskim Wschodzie, głównie w Iraku. Jesteśmy jako Polska gotowi, czy nie?

- Jesteśmy solidarni w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, dlaczego? Dlatego, że liczymy na wsparcie w sytuacji, w której Polska zostałaby zaatakowana, dlatego jesteśmy aktywni, uczestniczymy w misjach. To będzie decyzja wspólna Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Czyli my sami jako Polska takiej decyzji suwerennej nie podejmujemy?

- Wspólnie podejmiemy taką decyzję na zasadzie właśnie solidarności. My koncentrujemy swoje wysiłki na tym, żeby wojsko polskie było liczniejsze, my koncentrujemy swoje wysiłki na tym, żeby było wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i jest wyraźne przyspieszenie w procesie zarówno zwiększania liczebnego wojska, jak i modernizacji sprzętu wojskowego.

Pytam o to, bo opozycja w Sejmie bardzo wyraźnie apelowała o to, żebyśmy wycofali się z Iraku, że to jest taki moment, kiedy nasze interesy tam są już nadwyrężane.

- Przeszło 80 lat temu, kiedy zostaliśmy zaatakowani 1 września przez Niemcy, a 17 września przez Rosję, mieliśmy podpisane umowy sojusznicze i nasi sojusznicy powiedzieli, że nie chcą umierać za Gdańsk. No bo to nie leżało w ich interesie. Jeżeli opozycja mówi w ten sposób, to tylko źle o niej świadczy, albo świadczy o wielkiej nieodpowiedzialności, przy czym uważam, że bardziej świadczy o działaniu wbrew interesom Rzeczypospolitej.

Sam pan porównał tę sytuację z dzisiaj z tą sprzed dziesięciu lat - myślę o katastrofie w Smoleńsku. Dziesiąta rocznica przed nami, za trzy miesiące. Czy Prawo i Sprawiedliwość planuje jakieś specjalne uroczystości w tym roku?

- To oczywiście jest niezwykle istotna rocznica. My pamiętamy o tej tragedii co miesiąc. Wczoraj uczestniczyliśmy, tak jak zawsze, we mszy świętej, która...

Ale za trzy miesiące wyjątkowa, przyzna pan, rocznica.

- Zespół parlamentarny później wieczorem uczestniczył również w takich obchodach społecznych. Oczywiście tak, pamiętamy. Pamiętamy o tych, którzy oddali swoje życie na służbie.

To będzie coś dużego? Jakieś uroczystości w całym kraju, czy tylko Warszawa?

- Będziemy informowali o tym. Zresztą w tym roku 10 kwietnia przypada w Wielki Piątek. A więc to jest też bardzo ważny dzień dla chrześcijan. To jest święto.

Symboliczny wręcz. Pana resort w to jest zaangażowany?

- Jesteśmy zaangażowani oczywiście. W katastrofie smoleńskiej przecież stracił życie zwierzchnik sił zbrojnych pan profesor Lech Kaczyński, generałowie, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. To niewątpliwie wielka tragedia.

"Marszałek Grodzki wyraźnie stara się zastąpić MSZ"

