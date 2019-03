- W tym roku, roku 20-lecia przystąpienia Polski do NATO i roku 15-lecia przystąpienia Polski do UE, odbędzie się 3 maja w Warszawie dodatkowa defilada - powiedział w sobotę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Szef MON w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim bierze udział w wojskowym pikniku z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do NATO. Takie pikniki odbędą się w 20 jednostkach wojskowych w kraju.

"Święto Wojska Polskiego, które obchodziliśmy w zeszłym roku 15 sierpnia, było wielkim wydarzeniem. Stulecie odzyskania niepodległości - ponad sto tysięcy warszawiaków i wszystkich tych, którzy przyjechali do Warszawy, obserwowało defiladę Wojska Polskiego. Potem wielokrotnie byłem pytany: kiedy będzie kolejna defilada, kiedy będzie można podziwiać żołnierzy Wojska Polskiego i żołnierzy państw sojuszniczych?" - mówił minister.

Jak kontynuował, wówczas na te pytania odpowiadał, że kolejna defilada będzie "15 sierpnia, jak zawsze, bo wtedy jest Święto Wojska Polskiego". "Ale proszę państwa, mam dobrą wiadomość. W tym roku, w roku 20-lecia przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego i w roku 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, odbędzie się dodatkowa defilada. Ta defilada odbędzie się 3 maja" - zapowiedział Błaszczak.

"Już dziś serdecznie wszystkich zapraszam do Warszawy, żeby podziwiać żołnierzy Wojska Polskiego, żeby porozmawiać z żołnierzami, żeby poczuć się dumnym z tego, że żołnierze Wojska Polskiego stoją na straży naszego bezpieczeństwa" - mówił minister.

Jak wskazał, termin 3 maja jest nawiązaniem "do defilad, jakie odbywały się w Polsce w okresie międzywojennym". "A więc łączymy historię za współczesnością i pokazujemy, że Wojsko Polskie nawiązuje do tych najlepszych tradycji, do tradycji Niepodległej" - podkreślił.

