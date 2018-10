Błaszczak zapowiada zwiększenie liczebności wojska

Zależy nam na tym, aby Wojsko Polskie było liczniejsze i żeby młodzi ludzie wiązali z nim swoją przyszłość - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak, inaugurując w Lublinie kampanię "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej". Dodał, że jej celem jest to, aby w 2019 r. do WP przystąpiło 10 tys. żołnierzy.

Zdjęcie Mariusz Błaszczak: Zależy nam na tym, aby Wojsko Polskie było liczniejsze /Grzegorz Banaszak /Reporter

"Zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, żeby Wojsko Polskie wychodziło do kandydatów. Żeby nie było to tak, że to kandydaci pukają do drzwi jednostek wojskowych i spotykają się tam może nie tyle z jakąś barierą, ale z szeregiem pytań, dlaczego choć przystąpić do Wojska Polskiego" - powiedział Błaszczak.

Jak dodał, ma to zmienić ogólnopolska kampania "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej".

"To nowoczesna kampania. To kampania, która wykorzystuje nowoczesne formy przekazu. To kampania, której zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby w przyszłym roku do Wojska Polskiego przystąpiło 10 tys. żołnierzy" - przekazał minister obrony narodowej.

Jak tłumaczył, "warto" przystąpić do Wojska Polskiego m.in. ze względu na poczucie służby wobec ojczyzny, prestiż munduru, czy możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń, także tych zagranicznych, wynikających z obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.

"Wojsko Polskie pamięta o swoich żołnierzach. Polska pamięta o swoich żołnierzach, w związku z tym wsparcie dla rodzin żołnierzy, możliwości doskonalenia swoich umiejętności, zdobywanie wykształcenia w Wojsku Polskim. To wszystko stoi otworem przed młodymi ludźmi. Czekamy na was" - zachęcał Błaszczak.