- Podpisałem Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych do 2026 roku; ten plan zakłada modernizację o wartości 185 mld złotych - poinformował w czwartek szef MON Mariusz Błaszczak. Nowoczesny sprzęt ma co do zasady trafiać na wschód kraju - zapowiedział.

Zdjęcie Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak / Jakub Kamiński /PAP

Mariusz Błaszczak podkreślił podczas konferencji prasowej, jest to jeden z najważniejszy dokumentów planistycznych mających wpływ na rozwój polskiego wojska.

Szef MON poinformował, że nowy plan zakłada modernizację o wartości 185 mld zł. Jest to o 45 mld zł więcej niż w planie poprzednim. "Jest to rekordowy plan, jeżeli chodzi o wartość" - podkreślił.

Błaszczak zapowiedział, że "co do zasady" nowoczesny sprzęt będzie kierowany na wzmocnienie wschodniej flanki kraju. W tym kontekście przypomniał, że powołał już czwartą dywizję, która ma operować właśnie na wschodzie. "Wzmocnienie flanki wschodniej jest działaniem zorientowanym na wzmocnienie Wojska Polskiego, ale stanowi znaczące wzmocnienie całej wschodniej flanki NATO" - podkreślił.