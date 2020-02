Błażej Spychalski: Podczas wizyty Emmanuela Macrona zostaną podpisane ważne umowy

"Podczas wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce zostaną podpisane bardzo ważne umowy" - powiedział w rozmowie z serwisem wPolityce Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Wyraził też nadzieję, że będzie to przełomowa wizyta w relacjach polsko-francuskich.

Zdjęcie Andrzej Duda i Błażej Spychalski /Jacek Dominski/ /Reporter

Wizyta prezydenta Emmanuela Macrona w Polsce rozpoczyna się w poniedziałek. Błażej Spychalski, zapytany, czy może być ona przełomowa, podkreślił, że będzie to pierwsza wizyta prezydenta Republiki Francuskiej w naszym kraju.

Reklama

"Myślę, że to będzie bardzo dobra wizyta. Agenda jest bardzo rozbudowana. Prezydent Macron nie spotka się jedynie z prezydentem Andrzejem Dudą, ale także z premierem Mateuszem Morawieckim i marszałkami Sejmu i Senatu. To też świadczy o tym, jak dużą wagę strona francuska przywiązuje do tej wizyty" - ocenił rzecznik prezydenta.

Ważne dokumenty

Spychalski poinformował również, że do Polski z Emmanuelem Macronem przyleci także spora grupa jego współpracowników, w tym na poziomie ministrów. "Mogę zdradzić, że podczas tej wizyty zostaną podpisane bardzo ważne umowy" - zapowiedział.

"Mamy nadzieję, że po tych być może nie najlepszych doświadczeniach (w relacjach międzypaństwowych - PAP), które były w poprzednich latach, że ta wizyta będzie rzeczywiście przełomową" - dodał.

Dziennikarze wPolityce przypomnieli, w kontekście zakupu przez Polskę amerykańskich samolotów F-35, "awanturę o Caracale" - francuskie śmigłowce, z których zakupu dla wojska Polska zrezygnowała.

"Kontrakt na F-35 (...) nie oznacza, że nie będziemy rozmawiać z innymi partnerami, także z Francuzami, którzy posiadają nowoczesne technologie związane z militariami" - powiedział Spychalski, przypominając, że nasz kraj stara się intensywnie modernizować armię.