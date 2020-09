Zmarł działacz opozycji antykomunistycznej Bogusław Mikus. Miał 65 lat. W kwietniu 1989 r. razem m.in. z Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim utworzył Komitet Rejestracyjny NSZZ "Solidarność".

Zdjęcie Bogusław Mikus /facebook.com

O śmierci Bogusława Mikusa poinformowała w czwartek na Twitterze europosłanka Beata Mazurek. "We wtorek jeszcze do mnie zadzwonił i rozmawialiśmy. Pełen optymizmu i nadziei. Dziś z wielkim smutkiem przyjęłam informację o Jego śmierci. Chełmianin Bogdan Mikus nie żyje. R.I.P. B.Mikus znalazł się wśród 53 osób, które 10 kwietnia 1989 roku stworzyły Komitet Rejestracyjny NSZZ 'Solidarność'. Wśród nich byli m.in.: Lech Wałęsa, Jarosław i Lech Kaczyńscy, Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki czy Zbigniew Bujak" - czytamy we wpisie.

Bogusław Mikus urodził się 16 grudnia 1954 r. w Chełmie. W 1974 r. został absolwentem tamtejszego technikum budowlanego. W 1976 r. został kierownikiem działu inwestycji Zakładu Inwestycji Budowlanych WZGS Samopomoc Chłopska w Chełmie, gdzie pracował do 1979 r. Następnie przez rok pracował jako specjalista ds. generalnego wykonawstwa Chełmskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego (ChPB).

Do "Solidarności" wstąpił w 1980 r. Był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, członkiem Komisji Zakładowej w ChPB, przewodniczącym MKZ w Chełmie, współzałożycielem m.in. "Biuletynu Informacyjnego Regionu Chełmskiego" oraz pisma "Samorządność".

Od 1989 r. do 1990 r. był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w Chełmie. W grudniu 1989 r. został delegatem na III Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Chełmskiego. Do 1991 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu.

