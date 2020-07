Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny odrzuciła we wtorek (14 lipca) propozycję Senatu, by bonem turystycznym objąć emerytów i rencistów; poparła natomiast poprawki Senatu, zgodnie z którymi bonem zostaną objęte dzieci rodziców pracujących za granicą.

Komisja ta rozpatrywała we wtorek uchwałę Senatu w sprawie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm 19 czerwca br. ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, zgłosił do jej tekstu 65 poprawek: doprecyzowujących, legislacyjnych oraz merytorycznych. Komisja we wtorek pozytywnie zaopiniowała część z nich.

"Trafna poprawka"

Posłowie komisji opowiedzieli się za przyjęciem poprawek Senatu, zgodnie z którymi bonem turystycznym zostaną objęte dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł.

Senat argumentował, że wykluczenie z systemu bonów osób, którym ze względu na zastosowanie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie może zostać przyznane świadczenie wychowawcze - nie jest uzasadnione.

"To jest trafna poprawka (...). Była popierana przez prezydenta w toku prac w Senacie i była popierana przez rząd" - powiedział podczas posiedzenia sejmowej komisji wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha.

Inne poparte poprawki

Komisja pozytywnie zaopiniowała poprawki Senatu, które zmierzają do uwzględnienia okoliczności, iż działalność podmiotów świadczących imprezy turystyczne i usługi hotelarskie może być wykonywana również z wykorzystaniem rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Posłowie poparli też poprawkę Senatu, która obligować będzie ministra właściwego ds. turystyki, by do 31 sierpnia 2021 r. oraz do dnia 31 sierpnia 2022 r. przedstawił informację Sejmowi ws. realizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Bonem nie będą objęci renciści i emeryci

Komisja odrzuciła natomiast poprawkę, by bonem mogły się rozliczać także podmioty oferujące usługi turystyczne oraz osoby korzystające z tych usług, jak. np. przewodnicy, czy organizatorzy spływów kajakowych.

Poprawkę tę popierał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który w trakcie posiedzenia komisji zaapelował do posłów o poparcie poprawki Senatu, która rozszerza definicję imprezy turystycznej, którą można sfinansować bonem turystycznym.

Ponadto komisja opowiedziała się za odrzuceniem poprawki Senatu, by bonem objąć także emerytów i rencistów.

Zdaniem Senatu, rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tej grupy społecznej i będzie stanowić jej wymierne wsparcie finansowe, zwłaszcza w odniesieniu do osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe.

Uznania komisji nie uzyskała poprawka Senatu, która ogranicza z 1 proc. do 0,5 proc. kwotę środków, jakie popłyną do ZUS za obsługę bonu turystycznego.

Bon turystyczny

Celem ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, której inicjatorem był prezydent Andrzej Duda jest wsparcie polskich rodzin oraz branży turystycznej, która szczególnie ucierpiała z powodu koronawirusa.

Bon turystyczny będzie przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 plus. Świadczenie w formie bonu - w wysokości 500 zł - będzie przysługiwało osobom pobierającym świadczenie wychowawcze 500 plus oraz dla dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie będzie dwa razy wyższe i wyniesie 1000 zł.

Bon nie będzie miał formy gotówkowej, środki nie będą wpłacane na konta rodziców. Będzie to cyfrowe świadczenie udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z którego rozliczać będą się mogli przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, które zarejestrują się w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Co opłaci bon turystyczny?

Resort rozwoju tłumaczył, że bon będzie można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak w przypadku 500 plus.

Zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.

Według Ministerstwa Rozwoju z bonu skorzysta ok. 6,5 mln dzieci w wieku do 18 lat. Wartość pomocy sięgać będzie 3,5 mld zł. Bonem będzie można płacić wielokrotnie do 31 marca 2022 roku.

Zgodnie z harmonogramem obrad Sejmu, w środę ma się odbyć sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Polskim Bonie turystycznym.