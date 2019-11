Będę wspierał Tomasza Grodzkiego jako marszałka Senatu w miarę moich możliwości i doświadczenia - zadeklarował Bogdan Borusewicz, rekomendowany przez KO na wicemarszałka Senatu.

Bogdan Borusewicz

Lider PO Grzegorz Schetyna po uzgodnieniach z liderami PSL i SLD poinformował, że Tomasz Grodzki z KO jest kandydatem na marszałka Senatu, a Bogdan Borusewicz będzie rekomendowany przez KO na wicemarszałka izby. Lewica rekomenduje na wicemarszałek Senatu Gabrielę Morawską-Stanecką. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że o rekomendacjach PSL do prezydiów Sejmu i Senatu ludowcy poinformują po posiedzeniu klubu parlamentarnego, które ma odbyć się we wtorek.

"Będę wspierał Tomasza Grodzkiego w miarę moich możliwości i doświadczenia, a byłem trzykrotnie marszałkiem Senatu i wiem, jak ta izba funkcjonuje, więc będę go wspierał. On na to moje wsparcie będzie mógł liczyć" - powiedział Borusewicz po ogłoszeniu kandydatur KO i Lewicy do prezydium Senatu.

Z kolei były szef klubu PO-KO Sławomir Neumann stwierdził, że Grodzki "to osoba pełna cnót, z doświadczeniem parlamentarnym". "Myślę więc, że to dobra kandydatura" - dodał.

Pierwsze posiedzenie Senatu odbędzie się 12 listopada, zostanie na nim wybrany marszałek Senatu X kadencji. Kandydatem PiS na marszałka Senatu jest dotychczas pełniący tę funkcję Stanisław Karczewski.

Dzięki tzw. paktowi senackiemu opozycji udało się zdobyć 51 mandatów w Senacie (43 mandaty ma KO, 3 - PSL, 2 - SLD). PiS ma 48 mandatów.

W Senacie zasiądą także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi) oraz Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska