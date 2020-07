Borys Budka dla "Rzeczpospolitej": Chcemy przyjąć nową deklarację ideową PO

Chcemy jesienią przyjąć nową deklarację ideową PO. Platforma i cała Koalicja Obywatelska muszą być rzecznikiem ludzi ciężko pracujących - powiedział w wywiadzie dla środowej "Rzeczpospolitej" lider PO Borys Budka. Zapowiada też zmianę statutu i programu PO.

Pytany o plany na jesień szef PO przypomina, że wówczas ma ruszyć nowy, poszerzony partyjny think tank, którego powstanie zapowiadał już w kampanii wewnętrznej na początku tego roku. "Tam będziemy zapraszać ekspertów z różnych dziedzin, będą dzielić się swoimi spostrzeżeniami, ale będą też wobec nas krytyczni. To będzie forum dyskusji eksperckiej oraz wypracowywanie nowych pomysłów. Z nowymi ludźmi na czele" - tłumaczy Budka.

Zapowiada też powstanie Regionalnych Forów Samorządowych, czyli miejsca "współpracy i wymiany doświadczeń między samorządowcami". "Nie tylko Koalicji Obywatelskiej. W Polsce powstaje wiele ciekawych pomysłów, ale brak jest ostatecznej koordynacji. Ten filar samorządowy będziemy rozbudowywać" - deklaruje lider Platformy Obywatelskiej.

Zapowiedź odbudowy struktur i tworzenia biur powiatowych

Jak dodaje, kolejnym "filarem" zmian ma być "otwarcie PO, zmiana statutu, szybkie przyjmowanie nowych osób". "Nigdy w historii nie było takiego zaciągu nowych, naładowanych energią ludzi do PO, jak w ostatnich dniach i tygodniach" - przekonuje polityk. Według niego, w ciągu ostatniego tygodnia do partyjnej młodzieżówki - stowarzyszenia Młodych Demokratów w jednym z regionów - przyszło 26 nowych osób. "Nie pamiętam czegoś takiego" - podkreśla przewodniczący PO.

Budka zapowiada ponadto odbudowę struktur i tworzenie biur powiatowych. "Zapowiadałem to, gdy startowałem na szefa PO. Będziemy wszędzie tam, gdzie jeszcze nie byliśmy. Daję słowo" - obiecuje polityk.

Nowa deklaracja ideowa PO

Jesienią przyjęta ma zostać też "nowa deklaracja ideowa PO".

"Platforma i cała Koalicja Obywatelska muszą być rzecznikiem ludzi ciężko pracujących. PiS stał się rzecznikiem osób słabszych, wykluczonych, ale zaniedbuje ludzi, którzy dzięki swojej pracy utrzymują państwo. Temu podziałowi należy przeciwstawić właśnie nową solidarność. Tu musi być równowaga. Rozwój nie jest możliwy bez ciężkiej pracy" - mówi Budka.

Według niego, w dalszej perspektywie ma powstać nowy program partii. "Jesteśmy partią opozycyjną. Nasze projekty przepadają w Sejmie. My możemy pewne projekty pokazywać, będziemy też odwoływać się do projektów obywatelskich. Program będzie na wybory, i to napisany od dołu. W powiatach i regionach. Tak, jak pisaliśmy np. programy samorządowe" - wyjaśnia Budka.

