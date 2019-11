Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka poinformował w piątek, że przygotowany został wniosek o odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek z funkcji w związku z sejmowym głosowaniem ws. wyboru członków KRS. Dodał też, że oczekuje pilnego spotkania z marszałek Sejmu. "W grę wchodzi nie tylko przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, ale mogło dojść również do przestępstwa fałszerstwa" - mówił poseł.

Sejm wybrał w czwartek w nocy posłów PiS Marka Asta, Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego i Kazimierza Smolińskiego na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Głosowanie miało burzliwy przebieg; było powtórzone, posłowie opozycji skandowali: "oszustwo"

"Na nagraniach, które w tej chwilą budzą wielkie emocje opinii publicznej, słychać wyraźnie, że wszyscy posłowie oddali głos i słychać wyraźnie głos jednej z posłanek, która mówiąc o tym, że przegrywają głosowanie wskazuje pani marszałek, że to głosowanie należy anulować. Anulować oczywiście bez trybu, wbrew regulaminowi Sejmu. Dlatego przygotowaliśmy wniosek o odwołanie marszałka Sejmu z tej funkcji" - mówił podczas konferencji Budka.

Podkreślił, że "nie może być tak, że przejdziemy do porządku dziennego nad łamaniem prawa, nad łamaniem zasad parlamentaryzmu, nad tym, że większość rządząca w razie niepowodzenia głosowania może po prostu takie głosowanie anulować".

"Jako przewodniczący największego klubu opozycyjnego w parlamencie oczekuje pilnego spotkania z marszałek Sejmu. Oczekuje tego, by dzisiaj, w tej chwili przedłożyła ona opinii publicznej prawdziwe wyniki tego głosowania" - oświadczył Budka.



Budka: Mogło dojść również do przestępstwa fałszerstwa

Zdaniem Budki, podczas głosowania nad wyborem posłów do KRS mogło dojść do poważnego naruszenia przepisów Kodeksu karnego. "Tu wchodzi w grę nie tylko przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, ale jak wskazują eksperci mogło dojść również do przestępstwa fałszerstwa, do podania innych wyników aniżeli one były w rzeczywistości" - mówił Budka.

"Dlatego drugim elementem w naszych działaniach, które zostaną dzisiaj podjęte to jest kwestia złożenia odpowiedniego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie" - przekazał Budka.

Wyraził nadzieję, że jeszcze w piątek, przed południem spotka się z marszałek Sejmu. "Stosowna prośba zostanie niezwłocznie złożona w sekretariacie pani marszałek" - zaznaczył Budka.