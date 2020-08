Około godz. 12 we wtorek (18 sierpnia) ma się zebrać w Warszawie zarząd Platformy Obywatelskiej - wynika z informacji PAP. Spotkanie ma dotyczyć między innymi kryzysu wokół ustawy o podwyżkach dla polityków, którą w piątek uchwalił Sejm, a w poniedziałek odrzucił Senat.

Zdjęcie Lider PO Borys Budka /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

W poniedziałek były lider PO Grzegorz Schetyna wyrażał zdziwienie, że stanowisko klubu KO w sprawie ustawy o podwyżkach nie było dyskutowane na zarządzie i uznał poparcie tej ustawy za duży błąd.

W poniedziałek lider PO i szef klubu KO Borys Budka zaapelował do senatorów Koalicji Obywatelskiej, by odrzucili tę ustawę, tłumacząc, że to efekt konsultacji, jakie przeprowadził.

W klubie i partii jest jednak nie najlepsza atmosfera po zamieszaniu z podwyżkami. Tomasz Zimoch, jeden z posłów, którzy zagłosowali przeciw podwyżkom powiedział, że jest potrzeba wymiany szefa klubu i Borys Budka nie powinien nadal łączyć kierowania partią i klubem.

Z opinią tą zgadzają się politycy PO, z którymi rozmawiała PAP. "Jak Barcelona przegrała 2:8 z Bayernem, to zmienią trenera, żeby dalej nie przegrywać" - powiedział poseł KO, pragnący zachować anonimowość.

"Widać, że Budka nie radzi sobie z łączeniem funkcji szefa partii i klubu" - dodaje jeden z senatorów.

Kwestie te będą zapewne omawiane podczas wtorkowego posiedzenia zarządu PO.