"W geście solidarności z tymi, którzy odeszli z Polskiego Radia, z tymi, którzy rzetelnie w nim pracują, nie będę mógł dzisiaj wziąć udziału w audycji" - oświadczył we wtorek (19 maja) w Programie 3 PR szef PO Borys Budka. Nawiązał w ten sposób do sprawy listy przebojów Trójki i piosenki Kazika.

Szef PO był we wtorek rano gościem "Salonu Politycznego" Trójki. Pierwsze pytanie dotyczyło kampanii wyborczej kandydata Koalicji Obywatelskiej, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Budka nie odpowiedział na to pytanie, tylko odniósł się do ostatnich wydarzeń związanych z notowaniem Listy Przebojów Trójki z 18 maja i piosenką Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" .

"Pani redaktor, szanowni państwo, ja chciałbym zacząć od jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż w ostatnich dniach wokół Programu III Polskiego Radia powstało wiele kontrowersji. Ja w tym miejscu chciałem się solidaryzować ze wszystkimi dziennikarzami, którzy swój zawód wykonują rzetelnie, bez względu na to, jaka opcja nie byłaby przy władzy" - powiedział Budka.

"Dzisiaj jest czas na to, by absolutnie powiedzieć 'stop'"

Szef PO mówił, że absolutnie nie zgadza się na to, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Polskim Radiu. "Nie zgadzam się na powrót cenzury, nie zgadzam się, by nie dziennikarze, ale ludzie odpowiedzialni za kierowanie Polskim Radiem dopuszczali się takich rzeczy. Trójka była, jest i chciałbym, żeby pozostała wielką wartością również w moim sercu" - powiedział szef PO.

Podkreślał, że doskonale pamięta audycje Wojciecha Manna, Marka Niedźwieckiego i Marcina Kydryńskiego. "To są ludzie, którzy są symbolem Trójki, dzięki rozmowom m.in. z panią redaktor (Beatą Michniewicz prowadzącą program - red.) mogliśmy wymieniać się poglądami. Ale dzisiaj jest czas na to, by powiedzieć absolutnie 'stop' metodom, które niszczą Polskie Radio, 'stop' metodom, które są niegodne, które właśnie powodują, że być może to pani redaktor dostanie później polecenie ocenzurowania jakiejś wypowiedzi" - powiedział Budka.

Oświadczył, że "normalność wróci mediów publicznych" i to dziennikarze, a nie politycy powinni być odpowiedzialni za swoje programy.

"Dlatego w geście solidarności z tymi, którzy odeszli z Polskiego Radia, w geście solidarności z tymi, którzy rzetelnie, tak jak pani redaktor, pracują w Polskim Radiu, dzisiaj nie będę mógł wziąć udziału w tej audycji" - oświadczył Budka.

"Wiem, że ten ciemny czas minie"

Podkreślał, że Trójka była dla niego symbolem pięknej muzyki i wielkich ludzi, którzy poświęcili radiu życie. "Wierzę w to, że ludzie, którzy niszczą dzisiaj Trójkę, nie mówię o dziennikarzach, mówię o kierownictwie, politykach tej władzy, odejdą i wówczas będziemy mogli normalnie rozmawiać. Bardzo dziękuję za to zaproszenie" - powiedział Budka.

"Będę robił wszystko, żeby w przyszłości nikt nie mógł naciskać na to, co państwo robicie, życzę powodzenia i wiem, że ten ciemny czas dla Trójki minie i że wróci normalność" - powiedział Budka.

Po tym oświadczeniu przewodniczący PO zakończył udział w programie Trójki.

Afera wokół piosenki Kazika

Podczas piątkowego (15 maja) notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego podano, że pierwsze miejsce zajęła piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój", nawiązująca do wizyty prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego 10 kwietnia na Powązkach w czasie, gdy cmentarz był zamknięty z powodu epidemii koronawirusa. Kierownictwo programu zablokowało stronę, gdzie publikowane są wyniki LP3, a głosowanie zostało unieważnione. Dyrektor Programu Trzeciego Tomasz Kowalczewski podał, że podczas głosowania został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Taką opinię przedstawiła też prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, oświadczając, że unieważnienie piątkowej Listy Przebojów Trójki nie ma nic wspólnego z cenzurą.

W niedzielę Kowalczewski poinformował, że w radiu prowadzone są "intensywne prace nad wyjaśnieniem nieprawidłowego głosowania". Według niego, z ustaleń informatyków wynika, iż to "prowadzący tego dnia audycję zdecydował o przestawieniu piosenki" na miejsce pierwsze, a piosenka wybrana przez słuchaczy z największą liczbą głosów spadła na miejsce szóste.

Marek Niedźwiecki odszedł z Trójki

Z Trójki odszedł prowadzący listę od 1982 r. Marek Niedźwiecki. "W związku z sytuacją, która zaistniała wokół piątkowego notowania LP3 oraz posądzeniem mnie o nieuczciwość w przygotowywaniu audycji, którą prowadzę od ponad 35 lat, kończę współpracę z Programem III Polskiego Radia" - napisał Niedźwiecki w oświadczeniu opublikowanym w internecie w niedzielę.

Ze stacją pożegnali się także Hirek Wrona, Marcin Kydryński i Agnieszka Szydłowska. Zakończenie współpracy z "Trójką" zapowiedzieli również artyści, m.in. Tomasz Organek, Muniek Staszczyk, Daria Zawiałow. Z kolei Dawid Podsiadło nie chce, aby Trójka grała jego utwory, podobnie jak wytwórnia Mystic Production, która wydaje w Polsce m.in. Deep Purple i Nicka Cave'a.

Obecni i byli dziennikarze i pracownicy radiowej "Trójki" w niedzielę po południu zebrali się na proteście przy siedzibie swojej stacji, udzielając wsparcia m.in. Niedźwieckiemu. Protest opublikowali również w mediach społecznościowych.

Dyrekcja Trójki zapowiedziała w poniedziałek zlecenie audytu Listy Przebojów na przestrzeni ostatnich lat i stworzenie regulaminu audycji.