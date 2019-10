Bożena Borys-Szopa uspokaja: Pieniądze na 500 plus bezpieczne

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej w środę poinformowała, że pieniądze na świadczenie 500 plus zarówno w tym, jak i w przyszłym roku zostały zabezpieczone. Wzywała także, by z emocji rodzin nie robić przedmiotu kampanijnej rozgrywki.

Zdjęcie Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa (P) oraz zastępca prezydenta miasta Piotr Surówka (L) podczas briefingu prasowego /PAP/Andrzej Grygiel /PAP

"Pozostaje mi tylko apelować przede wszystkim do (...) samorządowców, ale także polityków, żeby nie grali emocjami rodzin, i żeby rodzin nie brali za zakładników swoich programów politycznych. Rozumiem, kampania rządzi się swoimi prawami, ale może byśmy próbowali stonować emocje kampanijne, zwłaszcza jeśli chodzi o rodziny" - powiedziała minister podczas konferencji prasowej w Knurowie (Śląskie).

Reklama

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej odniosła się w ten sposób do informacji części samorządowców o tym, że środki na wypłatę 500 plus nie są przekazywane na czas. Borys-Szopa zapewniła, że na przykład Gliwice, gdzie prezydentem jest szef Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz, dostały całość środków na październik we wtorek.

"Wiem od pana wojewody śląskiego, że w dniu wczorajszym całość zapotrzebowana przez pana prezydenta Gliwic została przelana na konto miasta" - zapewniła minister, precyzując, iż chodzi o środki na wypłatę świadczenia 500 plus w Gliwicach w październiku tego roku. O problemach z przekazywaniem środków na 500 plus mówili też wcześniej samorządowcy z Warszawy, czemu zaprzeczał resort rodziny i pracy.

"Możemy być spokojni - pieniądze na 500 plus są zabezpieczone do końca tego roku, a w budżecie na przyszły rok również. Więc 500 plus dla rodzin, bez kryterium dochodowego, na wszystkie dzieci w rodzinie, jest zagwarantowane w budżecie" - podkreśliła Bożena Borys-Szopa, zwracając uwagę, że środki na to świadczenie zawsze były wypłacane w transzach. "To nie jest żadna nowość - od samego początku programu one były wypłacane w transzach" - mówiła.