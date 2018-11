Bp Dajczak: Wszystkich Świętych to dzień wygranych ludzi

Wszystkich Świętych to dzień wygranych ludzi, ma szczególne znaczenie - powiedział ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bp Edward Dajczak.

Zdjęcie Biskup Edward Dajczak /Wojciech Barczyński /FORUM

W rozmowie z Polskim Radiem Koszalin biskup stwierdził, że dzisiejsza uroczystość ma dla wiernych szczególne znaczenie.



Po pierwsze dla tego, że wskazuje wzorce osobowościowe, którymi powinniśmy się kierować. Po drugie dlatego, że skłania do wspominania rzeczy dobrych, a takie wspomnienia pozwalają odkryć w sobie - jak powiedział - "to, co jest piękne".





Odwiedzanie grobów to polski fenomen, zaznaczył biskup Edward Dajczak. Podkreślił, że to niepowtarzalne społeczne zjawisko, które pozwala napotkać drugiego człowieka w sytuacjach dla niego najbardziej naturalnych: smutku, żalu, refleksji, a także nadziei

Chrześcijanie wspominają dziś świętych wyniesionych na ołtarze i tych, którzy odeszli w opinii świętości. Jutro (2.11) w Dzień Zaduszny wspomina się wszystkich wiernych zmarłych.