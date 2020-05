Bp Stanisław Napierała: Komu zależy na Kościele, nie mówi źle o kapłanach

"Ja nie spotkałem jeszcze nikogo, któremu zależy na Kościele, żeby o kapłanach mówił źle" - mówił podczas święceń kapłańskich biskup senior Stanisław Napierała, który zastępował bpa Edwarda Janiaka. "Są sytuacje, gdzie trzeba milczeć dla dobra wszystkich" - powiedział do zebranych.

Zdjęcie Biskup Stanisław Napierała w katedrze w Kaliszu /Tomek Michalak/REPORTER /Reporter

Z filmu braci Sekielskich "Zabawa w chowanego" wynika, że biskup kaliski Edward Janiak tuszował przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele. W reakcji na te doniesienia abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, zgłosił sprawę ordynariusza diecezji kaliskiej do Watykanu.



Reklama

Mimo to pod koniec maja bp Janiak miał udzielić święceń nowym kapłanom. O sprawie informował Onet.



Po nagłośnieniu tematu w mediach, kaliska kuria poinformowała KAI, że hierarchę zastąpi biskup senior Stanisław Napierała. Tak się stało - w sobotę 23 maja 2020 to on udzielił święceń nowym kapłanom w diecezji.



Wymowne słowa

Po zakończeniu uroczystości biskup senior wygłosił osobną mowę. Jej fragmenty przytacza deon.pl.



"Ja nie spotkałem jeszcze nikogo, któremu zależy na Kościele, żeby o kapłanach mówił źle" - mówił bp Napierała. "Boleje, bardzo boleje, gdy jakiemuś księdzu potknie się noga, gdy się dopuści grzechu, ale nie potępia" - dodał. "Nie potępia, ponieważ chce być w prawdzie, a prawda mu mówi, że on też jest grzechem dotknięty" - tłumaczył.



"Człowiek nieraz sięga po grzech, bo mu się wydaje, że będzie miał przyjemność, że tak będzie dobrze. Ale skoro grzech popełni, zwłaszcza grzech obłudy, a ma jeszcze trochę uczciwości w sobie, to zamilknie. Żeby w prawdzie mu ktoś nie powiedział: jesteś bez grzechu?" - mówił do nowo wyświęconych kapłanów i pozostałych zebranych w świątyni.



Biskup przytoczył przedstawioną w ewangelii historię o Jezusie i faryzeuszach, którzy chcieli ukamienować kobietę złapaną na cudzołóstwie. "Jezus milczał" - podkreślał hierarcha. "Im [oskarżycielom] nie chodziło o dobro tej kobiety, (...), im chodziło o to, żeby uderzyć w Pana Jezusa" - mówił, sugerując milczenie w podobnych sytuacjach.



"Pan Jezus milczał. Bo są sytuacje, gdzie trzeba milczeć dla dobra wszystkich" - dodawał hierarcha.

Całość można obejrzeć na diecezjalnej stronie Dom Józefa.