Marek i Tomasz Sekielscy za film dokumentalny "Tylko nie mów nikomu" zostali laureatami 15. edycji Nagrody Radia Zet im. Andrzeja Woyciechowskiego. Tytuł "Dziennikarza Dekady" otrzymali Bianka Mikołajewska (OKO.press), Adam Pieczyński (TVN/TVN24) oraz Paweł Reszka (Polityka).

Zdjęcie Dziennikarze Tomasz Sekielski i Marek Sekielski oraz prezes Grupy Eurozet Andrzej Matuszyński podczas gali wręczenia Nagrody Radia Zet im. A. Woyciechowskiego / Tomasz Gzell /PAP

Nagrodę Radia Zet im. Andrzeja Woyciechowskiego wręczono po raz 15. Werdykt kapituły ogłoszono na gali, która odbyła się w Auli Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej.

W roku 30. rocznicy uzyskania przez Polskę wolności kapituła uhonorowała trzech dziennikarzy tytułem "Dziennikarza Dekady", nawiązując tym samym do Nagrody Specjalnej Radia Zet im. Andrzeja Woyciechowskiego "Dziennikarz XX-lecia", którą w 2010 roku odebrał red. Jerzy Baczyński.

Nagrody specjalne

Tym razem przyznano trzy równorzędne nagrody specjalne, a laureatami zostali: Bianka Mikołajewska (wicenaczelna i szefowa zespołu śledczego OKO.press; przez 13 lat związana z redakcją "Polityki"), Adam Pieczyński (redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN; współtwórca pierwszej polskiej stacji informacyjnej - TVN24) i Paweł Reszka (kierownik działu krajowego tygodnika "Polityka"; w ostatnich 10 latach pisał m.in. dla "Tygodnika Powszechnego" i "Newsweek Polska"; autor takich książek jak "Mali Bogowie. O znieczulicy polskich lekarzy", "Mali Bogowie 2. Jak umierają Polacy", czy "Chciwość. Jak nas oszukują wielkie firmy").

To oni, zdaniem kapituły, "w ramach swojej działalności w latach 2009-2019 stali się symbolem niezależnego i wolnego od nacisków dziennikarstwa, wykazywali się szczególnym profesjonalizmem i obiektywizmem, przestrzegali etyki zawodowej, a ich materiały cieszyły się uznaniem społecznym i miały istotny wkład w postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości".

Laureaci Nagrody Specjalnej Radia Zet im. Andrzeja Woyciechowskiego "Dziennikarz Dekady", oprócz pozłacanej statuetki, otrzymali po 100 tys. zł ufundowane przez Zbigniewa Jakubasa z jego prywatnego majątku.

Nagroda im. A. Woyciechowskiego

Co roku kapituła, składająca się z redaktorów naczelnych, dyrektorów programowych i wybitnych przedstawicieli najważniejszych polskich mediów, przyznaje też nagrodę autorom materiałów dziennikarskich, które "łamią stereotypy, wykraczają poza schematy i zaglądają 'za kulisy' otaczającej nas rzeczywistości".

Doroczną nagrodę im. A. Woyciechowskiego otrzymali bracia Marek i Tomasz Sekielscy za swój film dokumentalny "Tylko nie mów nikomu", poruszający problem pedofilii w polskim kościele katolickim. Oprócz statuetki otrzymali czek wartości 50 tys. zł.

Wyróżnienia honorowe trafiły w ręce Magdaleny Gałczyńskiej za artykuł "Farma troli w ministerstwie sprawiedliwości, czyli 'za czynienie dobra nie wsadzamy" opublikowany 19 sierpnia br. w Onecie oraz Grzegorza Rzeczkowskiego z "Polityki" za książkę "Obcym alfabetem. Jak ludzie Kremla i PiS zagrali podsłuchami".

Tomasz Sekielski jest pierwszym dziennikarzem, który odebrał nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego dwukrotnie - pierwszy raz w 2006 roku razem z Andrzej Morozowskim.

Po raz pierwszy Nagrodę Radia Zet im. Andrzeja Woyciechowskiego wręczono w 2005 r. Celem konkursu jest uhonorowanie dziennikarzy za "odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie, tego co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane". Nominacje przyznają członkowie kapituły, a ich decyzje są "niezależne, niezawisłe i niepodważalne". W tym roku, wyjątkowo, trzy nominacje do nagrody specjalnej pochodziły z głosowania kolegiów redakcyjnych mediów informacyjno-publicystycznych.