Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora poznańskiego szpitala, który decydując o rozbudowie, nie miał w dniu przetargu zabezpieczonych wszystkich środków - dowiedziała się w czwartek PAP.

Zawiadomienie wobec b. dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych (POSUM) to efekt kontroli CBA podjętej na wniosek miasta Poznania, które jest właścicielem placówki.

Kontrola CBA dotyczyła udzielania zamówień publicznych w POSUM. Agenci CBA badali stosowanie prawa przy zamówieniach z całego 2017 r. i pierwszych pięciu miesięcy 2018 r.

Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził w czwartek PAP, że rozpoczęta pod koniec czerwca 2018 r. kontrola zakończyła się pod koniec grudnia. W jej wyniku 20 lutego skierowano do wielkopolskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez b. dyrektora.

Działania byłego dyrektora naraziły Ośrodek na szkodę w wysokości blisko 40 mln zł - ocenia CBA po kontroli. "Kontrolowana jednostka nie wniósł zastrzeżeń do protokołu kontroli" - powiedział PAP Brodowski.

"W toku czynności kontrolnych agenci CBA ustalili, że były dyrektor, będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi POSUM, przekraczał swoje uprawnienia oraz niedopełniał ciążących na nim obowiązków. Tym samym wyrządził szkodę w majątku kierowanej przez siebie jednostki" - powiedział PAP Brodowski.

W trakcie postępowania ustalono, że były dyrektor zawarł szereg umów, narażając Ośrodek na szkody w wysokości blisko 40 mln zł. Kontrolerzy CBA wykazali, że podpisana przez dyrektora umowa na wykonanie prac budowlanych, polegających na rozbudowie Ośrodka, opiewała na blisko 68 mln zł, podczas gdy na jej realizację miał zabezpieczone niecałe 32 mln zł. Działanie to naraziło Ośrodek na szkodę w wysokości 36 mln zł - dowiedziała się PAP.

Akcja CBA

Według informacji, które wcześniej uzyskała PAP ze źródeł bliskich sprawy, kontrolujący funkcjonariusze CBA sprawdzali m.in. okoliczności zawarcia umowy na budowę dwóch nowych budynków POSUM. Miało w nich powstać - na zasadzie zaprojektuj i zbuduj - Poznańskie Centrum Opieki Senioralnej i Paliatywnej POSUM.

Agenci CBA badali też umowy na usługi doradcze dla POSUM przy pozyskaniu unijnych dotacji, a wydatki na nie były zapisane w planach finansowych na 2017 i 2018 r. Umowy miały - według informacji PAP - zostać zapisane w taki sposób, że wynagrodzenie miało składać się ze stałych kwot - od 14,5 tys. do 25 tys. zł - oraz premii; łącznie było to niemal 1,5 mln zł.

Kontrolerzy z CBA również w tej sprawie wysłali zawiadomienie przeciw b. dyrektorowi za złe wydatki na ten cel i uszczuplenie majątku Ośrodka na blisko 300 tys. zł.

CBA wykryło też, że za ponad 1 mln zł kupiono niezdatne do wykorzystania w działalności ośrodka urządzenia do świadczenia usług medycyny estetycznej. Dodatkowo b. dyrektor nie realizował należnych POSUM kar umownych przy nieterminowej realizacji zamówień publicznych na wykonanie usługi instalacyjnych i instalacyjno-budowlanych - szkoda wyniosła ponad 1,5 mln zł - wynika z informacji PAP po kontroli CBA.

Sprawa poznańskiego szpitala

W połowie kwietnia 2018 r. władze miasta złożyły doniesienie do CBA na byłego p.o. dyrektora POSUM. Wcześniej - 3 kwietnia - podał się on do dymisji. Kontrola miejskiego wydziału zdrowia wykazała, że dyrektor podpisał trzy umowy doradcze na pomoc w pozyskaniu środków unijnych, które były skrajnie niekorzystne dla miasta.

Miejscy kontrolerzy znaleźli też zapłaconą przez POSUM fakturę wystawioną przez wykonawcę nowej części POSUM - Centrum Medycyny Senioralnej i Paliatywnej - za niewykonane prace.

Mężczyzna pełnił obowiązki dyrektora POSUM od początku 2014 r. Planowane nowe Centrum Medycyny Senioralnej i Paliatywnej miało być - jak zapowiadał dziennikarzom - jednym z największych w Polsce centrów leczenia i opieki przeznaczonych dla starszych ludzi z oddziałami geriatrycznymi i rehabilitacyjnymi, poradniami specjalistycznymi oraz hostelem, a także oddziałem porodowym.

POSUM istnieje od 1991 r. i jest jednostką organizacyjną podległą Miastu Poznań. To największy zespół przychodni specjalistycznych w Poznaniu; zajmuje się m.in. nefrologią ze stacją dializ, diabetologią, diagnostyką medyczną, chirurgią, ortopedią, laryngologią i reumatologią. Rocznie przyjmuje ok. 250 tys. pacjentów i udziela ponad 300 tys. porad medycznych i badań diagnostycznych.