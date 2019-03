Broniarz: Jeśli ktoś pyta o mój nastrój, to jestem zdecydowany, że do strajku dojdzie

"Formalnie do strajku mamy dwa tygodnie, strajk ma rozpocząć się w ósmym dniu kwietnia. Dzisiaj rozpoczynamy rozmowy. Ale jeżeli dla kogokolwiek ważny jest mój nastrój, to raczej jestem zdecydowany, że do strajku pewnie dojdzie - i będzie musiało dojść..." - tak na pytanie, czy sprawa rozpoczęcia strajku przez nauczycieli 8 kwietnia jest przesądzona powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Sławomir Broniarz.

Robert Mazurek: To jak: ma pan wrażenie, że wszystko już postanowione i strajk będzie na pewno, czy może do niego nie dojść?

Sławomir Broniarz: - Formalnie do strajku mamy dwa tygodnie, strajk ma rozpocząć się w ósmym dniu kwietnia. Dzisiaj rozpoczynamy rozmowy. Ale jeżeli dla kogokolwiek ważny jest mój nastrój, to raczej jestem zdecydowany, że do strajku pewnie dojdzie - i będzie musiało dojść, dlatego że strona rządowa...

Tak, bo pan ma kampanię wyborczą, musi pan pokazać nauczycielom, że pan jest twardy.

- Moja kampania wyborcza nie ma żadnego związku z tym wydarzeniem.

Chce pan powiedzieć, że pan jest pewny tego, że wygra? Od 21 lat jest pan szefem ZNP.

- Tak, tylko że kampania wyborcza w Związku odbywa się w sposób bardzo, bardzo zdemokratyzowany, to są aż trzy etapy weryfikacji. Jeżeli np. nie spełniam oczekiwań, to w moim macierzystym Jędrzejowie mogą powiedzieć: "Słuchaj, jesteśmy niezadowoleni z ciebie" - i koniec, i ten werdykt będzie ostateczny. Zostawmy więc moją kampanię na boku - dzisiaj ważniejsi są nauczyciele.

Panie prezesie - bo słyszę, że pan jest prezes, a nie przewodniczący...

- Historycznie w Związku Nauczycielstwa Polskiego od 1905 roku ta instytucja jest właśnie instytucją prezesa.

Jest pan trzecim prezesem w Polsce: po tym jednym prezesie, o którym wszyscy wiedzą, i prezesie PSL-u. Wszyscy inni to przewodniczący.

- Tak Związek 114 lat temu nazwał swojego szefa.

Panie prezesie w takim razie: 70 procent Polaków jest przeciwko strajkowi, 24 procent Polaków go popiera - to są dane z sondażu IBRIS-u. Nie przekonał pan ludzi.

- Ale mieliśmy też inne dane, dla nas korzystniejsze, które mówiły o tym, że nawet 61 procent społeczeństwa jest za tym...

A gdzie ma pan takie dane?

- Były podawane także przez radio publiczne, były publikowane przez - o ile dobrze pamiętam - "Rzeczpospolitą"...

Ale to były dane z badań wśród nauczycieli. 60 procent nauczycieli was popiera? Ja myślę, że 85 procent nauczycieli was popiera!

- Wydaje nam się, że to nie było tylko wśród nauczycieli - tym bardziej, że robiła to "Rzeczpospolita". Natomiast zwracam uwagę na fakt, że kiedy np. przystępowaliśmy do referendum do pytania o gimnazja, to wtedy również większość społeczeństwa była przeciwna - a kończyliśmy z bardzo dobrym wynikiem.

Panie prezesie, powiedzmy sobie jasno - bo dzisiaj ogłoszona ma być wasza decyzja o strajku: rozumiem, że zliczacie ostatnie głosy?

- Decyzja o strajku faktycznie zapadła 4 marca. Myśmy dali rządowi aż 35 dni na to, żeby z nami rozmawiał i żeby przedstawił propozycję, która do tego wydarzenia nie doprowadzi - wiem, że do dzisiaj rząd nie przedstawia żadnych propozycji, raczej mówi o przeszłości aniżeli o przyszłości.

Jakie są wyniki tego referendum strajkowego w szkołach?

- Tak oficjalnie te wyniki będą podane pewnie w godzinach południowych, aczkolwiek nadal są szkoły, które jeszcze te wyniki zliczają. Około 85 procent szkół weszło w spór zbiorowy, a około 90 procent nauczycieli, którzy brali udział w referendum, poparło decyzję o strajku.

Wie pan, jak się zada pytanie: "Czy chcesz zarabiać więcej?", to tak sobie myślę, skąd się w ogóle wzięło 10 procent ludzi, którzy powiedzieli, że tego strajku nie robią.

- Pytanie brzmiało trochę inaczej.

Nie martwi pana to, że Solidarność nie chce z panem usiąść do jednego stołu? Piotr Duda mówił w studiu RMF FM, że "nie siądziemy do stolika z ZNP, (...) pan Broniarz już zdradził pracowników, podpisując w grudniu 2008 roku porozumienie z PO-PSL, odbierające możliwość przechodzenia na emerytury pomostowe".

- Jest rzeczą absolutnie obojętną dla mnie, gdzie siądzie pan Piotr Duda, dlatego że to nie jest strajk Piotra Dudy, tylko strajk 500-600 tysięcy nauczycieli, pracowników oświaty. A poza tym w zdecydowanej większości także szkół, przedszkoli my to robimy wspólnie z Solidarnością - i to jest ta wartość dodana, na którą część nauczycieli bardzo liczyła. Dlatego też nie przejmuję się sprawami Piotra Dudy. Ale jedna uwaga: zmiany emerytalne zostały zainicjowane na niekorzyść nauczycieli w 1998 roku pod rządami Akcji Wyborczej Solidarność.

Pan zawsze był przeciwny Akcji Wyborczej Solidarność, to pamiętamy...

- Dlaczego od 2015 roku Piotr Duda nie zabiegał o to, żeby akurat nauczycielom poprawić tę sytuację i przywrócić dawny reżim emerytalny?

Czy pan wierzy, że Platforma Obywatelska podniesie wam te pensje?

- Dzisiaj nie mówimy ani o Platformie, ani o Partii Razem...

Ale ja pana pytam, czy pan wierzy, dlatego że Grzegorz Schetyna na konwencji mówił, że "podniesiemy pensje nauczycielom o 1000 złotych".

- No tak, ale dzisiaj rządzi Prawo i Sprawiedliwość, my skupiamy się na tym, co proponują nam ci, którzy faktycznie, realnie sprawują władzę, a nie na deklaracjach. One są miłe dla ucha, ale zobaczymy. "Po owocach ich poznacie".

A nie jest tak, że pan jest wymarzonym przeciwnikiem PiS-u? Pan ma temperament działacza politycznego i działacza radykalnej opozycji - spadł pan im z nieba.

- Wydaje mi się, że gdyby pan prezes Jarosław Kaczyński zechciał wsłuchać się, wczytać - aczkolwiek to megalomania przeze mnie przemawia, żeby akurat osoba prezesa skupiała się na mojej personie - o czym ja mówię na tego rodzaju spotkaniach: tam zawsze pada problematyka szkoły...

To jest takie fantastyczne zdjęcie, powiedzmy może - od lewej - kto tu stoi? To jest Grzegorz Schetyna, Ryszard Petru, Mateusz Kijowski, tu jest Barbara Nowacka...

...jestem ja - aczkolwiek od tego czasu schudłem około 6 kg - i jest pan Kosiniak-Kamysz.

To jest taka pierwsza linia demonstracji...

- To jest chyba rok 2016, to jest trzy lata temu...

Tak sądzę.

- ...i wtedy akurat, zabierając głos, mówiłem o tym, że edukacja wymaga zmiany - nie tylko naprawy.

Pan często występuje na partyjnych, politycznych demonstracjach?

Nie, ale jeżeli pan prezes Kaczyński czy ktokolwiek z PiS-u zechce mnie zaprosić, także z tego zaproszenia skorzystam.

Sławomir Broniarz w internetowej części rozmowy: Na razie się od nauczycieli tylko więcej wymaga. Nauczyciele stali się zakładnikami mediów społecznościowych

- Budżet państwa nam (ZNP - red.) nie dokłada ani złotówki. Na moje dochody składają się tylko członkowie związku. Nie korzystam z żadnych dopłat budżetowych - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Sławomir Broniarz. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego odniósł się do kwestii swoich zarobków, które - według jego deklaracji - wynoszą ok. 12 tysięcy złotych brutto. - Członkowie związku ustalają regulamin wynagradzania. (...) Tylko członkowie związku ustalają moje wynagrodzenie, oni je rozliczają - stwierdził. Pytany o to, czy na prośbę członków ZNP ujawni swoją deklarację PIT, Broniarz ocenił, że "mają do tego pełne prawo". "I tak zrobię" - zadeklarował.

- Nauczyciele stali się w takiej relacji z rodzicami bez mała niewolnikami mediów społecznościowych - mówił gość Roberta Mazurka. - Mama pisze do nauczycielki o 21:00: "Proszę mi odpisać na mejla". Nauczycielka odpowiada lub nie - bo może tego nie widzi. Ale takich mejli ona dostaje trzydzieści dziennie - opisywał szkolną rzeczywistość szef nauczycielskiego związku. - Nauczycielka jest chora i ma przychodzić do szkoły, bo trzeba zrobić akademię. Ma problemy własne, nad którymi nikt się nie zastanawia - ona ma przyjść do szkoły uczyć. I ona ma dostawać 1800 złotych - tłumaczył powody zbliżającego się kwietniowego strajku Broniarz.