- Zaproponowaliśmy kolejne rozwiązanie, które jest wyjściem naprzeciw propozycjom rządu – powiedział we wtorek prezes ZNP Sławomir Broniarz po spotkaniu ze stroną rządową w CPS "Dialog". Dodał, że ZNP i FZZ podtrzymują decyzję o kontynuacji strajku.

Zdjęcie Sławomir Broniarz /Piotr Molecki /East News

We wtorek przed godziną 17:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"zakończyła się kolejna tura rozmów rządu ze związkami zawodowymi.

- Jeżeli strona rządowa chciała dzisiaj z nami rozmawiać to byliśmy absolutnie przekonani co do tego, że pojawią się propozycje, które będą choćby korespondowały z tym, o czym mówią związki zawodowe - powiedział Broniarz.

Poinformował, że strona związkowa zaproponowała nowe rozwiązania. - Chcąc ten pożar ugasić, chcąc zniwelować poczucie napięcia zaproponowaliśmy kolejne rozwiązanie, które odnosi się do kalendarza 2019 r. Było wyjściem naprzeciw propozycjom rządu w kontekście ustawy budżetowej. Nie przyjmujemy do wiadomości faktu, że jesteśmy w trakcie realizacji budżetu, bo przypomnę po raz kolejny - kiedy budżet został już podpisany, dwa tygodnie później ni stąd ni zowąd znalazło się ponad 21 mld zł - podkreślił.

Dodał, że ZNP i FZZ podtrzymują swoją decyzje o kontynuacji strajku. Podziękował wszystkim pracownikom oświaty, którzy przyłączyli się do strajku za "poświęcenie i gest odwagi".